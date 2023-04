Téléphérique aéroport Marseille Provence-Vitrolles : pourquoi c’est le bon moment

Il y a ce que l'on appelle un momentum. Autrement dit, un alignement des planètes qui va bien et qui, d'un coup, ouvre la porte à ce qui restait malencontreusement bloqué. C'est exactement le contexte qui entoure la liaison par câbles reliant la gare de Vitrolles à l'aéroport Marseille-Provence. Un projet déjà maintes fois évoqué mais qui, justement, n'a jamais vraiment dépassé le stade d'une projection dans l'avenir.

Il faut dire que si la mobilité est depuis longtemps un frein au développement et à l'attractivité économique de la première métropole de France, ces derniers mois ont vu le sujet des déplacements et du transport revenir sur le devant des priorités.

La mobilité, axe du Plan Marseille en Grand





C'est d'abord le plan Marseille en Grand qui a remis le sujet sur la table. Pas spécifiquement la liaison par câbles mais plus généralement tout ce qui concerne pôles d'échanges multimodaux notamment - outre la modernisation et prolongement des lignes de tramway, le Val'Tram, les Bus à Haut-Niveau de Service... On rappelle au passage l'enveloppe consentie pour la mobilité dans son ensemble : 1 milliard d'euros dont 256 millions d'euros en subventions, 744 millions d'euros étant apportés en avances remboursables.

Puis est arrivé la possibilité de voir se déployer un RER métropolitain. Suggéré par le président de la République, ce principe de transport qui permettrait d'aller vite et bien -comprendre là où sont les besoins - ne laisse pas le territoire d'Aix-Marseille indifférent. Surtout, il laisse flotter dans l'air un parfum de moyens de transport efficace et rapide, en adéquation avec la vie quotidienne du territoire concerné, à l'heure du bannissement du tout voiture, des enjeux de dépollution et de décarbonation...

On se souviendra aussi qu'un autre projet - baptisé Loop - à ne pas confondre avec l'Hyperloop d'un certain Elon Musk - avait émergé voici 4 ans, porté par un trio d'entrepreneurs. Un projet qui avait suscité des intérêts de la part de certains acteurs économiques, dont la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille Provence, prête à un soutien plus formel. L'idée reposait alors sur le principe de véhicules électriques autonomes lancés à grande vitesse dans un réseau de tunnels souterrains maillés entre eux.

Las, de Loop il n'y aura pas, des raisons techniques, financières, administratives ne permettant pas son passage du papier à la réalité.

Une mobilité attractive

Passer du papier à la réalité c'est, en revanche, ce qui attend ce projet de téléphérique devant relier la gare SNCF de Vitrolles avec l'aéroport Marseille-Provence. La gare de Vitrolles qui est le point de transport en commun ferroviaire le plus proche de la plateforme aéroportuaire. Pas si loin, mais pas si proche non plus. Au point de devoir - pour finir le trajet - emprunter des bus. Une multiplication de moyens de déplacement qui ne sont pas de nature à faciliter la vie des voyageurs. La problématique, d'ailleurs, pourrait aussi concerner la gare centre, Marseille Saint-Charles, elle aussi reliée à l'aéroport par voie de bus. Car, il faut bien le dire, l'accès via la gare de Vitrolles, n'est pas le premier réflexe du touriste, qu'il soit de loisirs ou d'affaires.

Dans son Plan Mobilité, la Métropole Aix-Marseille Provence dit bien que l'objectif ultime est de doter la première métropole de France (par sa superficie) d'un système en totale adéquation avec les spécificités et les bassins d'emplois de son territoire. La superficie constitue d'ailleurs l'un des défis de la mobilité quotidienne. Pas forcément pensé en adéquation avec les usages qui se sont développés, le maillage global de déplacements doit être remis à plat ou du moins davantage coller à ces derniers. Sachant que - outre la problématique du foncier - ce sont bien ces difficultés qui freinent le développement des entreprises et l'attractivité, notamment celle des talents.

Ce projet de liaison par câbles - auréolée des succès obtenus ailleurs en France, même Nice y pense pour la suite de son maillage via le tramway - arrive donc à point nommé. D'autant que l'aéroport Marseille-Provence lui-même se refait une beauté physique avec son projet Cœur d'aéroport, projet qui doit relier les deux terminaux, lancé en 2017, mais que la crise sanitaire a ralenti. Un Cœur tout neuf de 22.000 m2 pour redonner une envergure plus moderne à l'infrastructure.

Un projet, 31 millions d'euros et 38.000 personnes concernées

Mais l'aéroport n'est pas le seul bénéficiaire de cette liaison nouvelle. Car, son voisin le plus connu, c'est Airbus Helicopters. Qui, lui-même, fait face à des questions d'accessibilité de ses salariés sur la zone. Et qui aimerait bien montrer patte verte sur les questions de mobilité. Sachant que le site du constructeur emploie 18.000 personnes. Et que, plus largement, ce bassin économique concerne 34.000 personnes.

Alors certes, le téléphérique va faciliter la connexion avec l'aéroport Marseille-Provence. Ce qui est bien évidemment très bien et nécessaire - surtout pour des questions d'attractivité économique - mais ce qui concerne un bout du territoire. La venue très prochaine et très attendue d'Emmanuel Macron dans sa ville de cœur pour trois jours - séjour durant lequel sera évidemment évoqué le Plan Marseille en Grand et ses avancées - tombe plutôt bien. Reste le calendrier : qui prévoit un début des travaux pour ce kilomètre de ligne en 2025 avec une livraison envisagée pour 2027. L'investissement consenti - porté à hauteur de 80% par la Métropole Aix-Marseille Provence, par l'aéroport Marseille-Provence et par Airbus Helicopters - devrait atteindre 31 millions d'euros, d'après l'estimation faite en 2019. Vote a déjà été fait en février dernier lors du Conseil de Métropole. Un téléphérique semble-il sur de bons rails...