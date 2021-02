Les PME et la crise : pourquoi Région Sud Investissement remet la main à la poche

(Crédits : DR)

C’est via une nouvelle enveloppe de 10 millions d'euros que le bras armé de la Région Sud en termes de financement des entreprises en rajoute une couche financière pour aider les PME chamboulées par la crise à passer ce que l’on appelle poliment ce cap difficile. Et c’est Smalt Capital, la société de capital-investissement basée à Marseille et Nice, qui est à la manouvre pratique de ce RSI Covid. Objectif : aider 80 entreprises en un an. De son côté, InvesTour, consacre 4 millions d'euros au tourisme, un secteur plus que sacrément impacté.