Stations de ski : la Région Sud en remet une couche

Rien ne va plus du côté des stations de ski de France et de Navarre qui, tels un seul homme, se dressent contre la décision du gouvernement de ne pas autoriser une reprise d'activité économique alors que partout en France, la vie apparaît plus déconfinée qu'elle ne devrait.

Absence de cohérence

Laurent Wauquiez, le président de la Région AURA expliquait hier à l'AFP ne pas comprendre que les stations d'Autriche et de Suisse soient ouvertes et les stations françaises interdites d'activité. Une situation tout aussi incompréhensible, confrontée, à la possibilité en France de « prendre le TGV, le métro, se rendre au cinéma ou dans une salle de spectacle à Noël mais pas sur un télésiège. On est prêt à faire des sacrifices mais là il n'y a pas de cohérence ».

Une ire partagée par Renaud Muselier. Le président de Provence Alpes Côte d'Azur ne cachait pas son incompréhension en fin de semaine dans le manifeste de l'Union de la montagne et...