Quand Benoît Payan veut bouter Mélenchon hors de Marseille

Jamais telle élection n'aura eu son lot de rumeurs. Celle qui agite le landerneau politique ce mercredi fait revenir Jean-Luc Mélenchon sur ses anciennes terres marseillaises.

Député des Bouches-du-Rhône de 2017 à 2022, il avait « cédé » sa place à Manuel Bompard en 2022, lassé disait-il, des allers-retours entre la Capitale et la Canebière.

Revenir à Marseille, voilà qui n'est pas rien. Et encore moins dans le contexte politique marseillais.

Car si Benoît Payan se dit prêt à en découdre, c'est que le maire de Marseille prépare lui aussi, la suite.

2026, c'est maintenant ?

Un Benoît Payan qui, s'il estimait au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblé nationale, que le modèle du Printemps marseillais - cette très large coalition qui a permis à la gauche de reprendre le pouvoir municipal - pouvait servir la gauche parisienne, serait disposé donc à ferrailler avec le patron des Insoumis.

Il faut dire que le parachutage depuis Paris vers la Cité phocéenne n'est jamais bien vu à Marseille. Mais Benoît Payan est lui aussi entré en campagne. Pas celles des législatives, mais celles des municipales.

Certes le temps est encore long. 2026, c'est dans deux ans.

Mais deux ans c'est très court pour relancer une dynamique.

Repositionnement

D'autant que les adversaires du premier magistrat de Marseille sont déjà sur la ligne de départ, dans les starting-blocks. Dans les coulisses de la Cité phocéenne, il se murmure que Benoît Payan s'apprête à repartir au combat politique mais en se positionnant plutôt centre gauche. On sait que la gestion du Printemps marseillais n'est pas simple. La démission de Mathilde Chaboche, l'adjointe au logement il y a un an, le budget retoqué par la préfecture, l'annulation par le tribunal administratif de l'appel d'offres lancé pour l'exploitation du Parc Chanot... sont quelque peu venus entacher le mandat de Benoît Payan.

Interrogé par La Tribune Dimanche quelques jours avant l'arrivée de la flamme olympique dans la rade de Marseille et alors que la campagne des Européennes s'engageait, il estimait que « la gauche mérite mieux que des tweets, des phrases définitives, des coups de semonce, des divisions ». Et à la question de savoir si 2026 le verrait candidat, il bottait en touche, précisant ignorer « tous ceux qui s'agitent ». « Et moi, je vais rester au travail »...