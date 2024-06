France 2030, nouvelles technologies, réglementation : ces enjeux que défend le pôle Eurobiomed

Installé depuis 15 ans dans le paysage de la santé en France, Eurobiomed s'est imposé comme l'un des pôles de compétitivité les plus entreprenants. Les chiffres 2023 l'illustrent d'ailleurs avec 71 projets labellisés, 276 millions d'euros investis en R&D, 205 millions d'euros d'aides publiques obtenues... pour ne retenir que certaines données qui donnent le ton.

Il faut dire que si l'après crise sanitaire a plus que jamais placé la santé au cœur des enjeux de souveraineté, l'innovation demeure le cœur du réacteur. En biotech comme en medtech, c'est là le nerf de la guerre.



France 2030, le game changer

Et de fait, l'écosystème s'est structuré. Les jeunes startups timides du début sont, à l'image d'Imcheck Therapeutics, Volta Medical ou Therapixel, devenues des entreprises solides, levant des fonds pour accompagner leurs ambitions. L'obtention d'un IHU à Nice - RespirERA -, Montpellier - Immu4Care - et Toulouse - HealthAGE - est venue compléter celui de Marseille. Dans la Cité phocéenne toujours, le biocluster Marseille Immunoly Biocluster est également venu ajouter un outil pour consolider une filière immunologie, particulièrement structurée.

L'autre bonne nouvelle de 2023 s'appelle France 2030. Un « game changer » affirme Emilie Royère. Par l'enveloppe apportée - 7,5 milliards d'euros - mais aussi par le fait de mettre en place des « stratégies nationales » autour desquelles il est possible de générer des projets. « Nous avons une démarcher proactive », confirme d'ailleurs la directrice générale du Pôle, la majorité des projets prétendant à un financement étant possiblement soutenue. Et c'est aussi le rôle d'Eurobiomed qui est reconnu, car « nous avons l'écoute des acteurs nationaux, lesquels ont une confiance élevée dans les projets proposés », ajoute Eric Vacaresse, son président. France 2030 dont la lisibilité est forte. Ce qui aide, forcément, à créer un effet d'attractivité.

Un dispositif apprécié d'autant qu'en matière de financement, comme pour l'ensemble du secteur de l'innovation, les temps sont « moins aisés », reconnaît Emilie Royère, mais la filière santé présente « une bonne résistance ». Post-Covid, une certaine bulle spéculative s'est créée dans la biotech... Il faut donc y voir un effet stabilisation. D'autant que ce qui est désormais attendu, c'est l'effet d'entraînement de France 2030 sur le privé. « Nous attendons le fléchage vers les entreprises de santé », espère Eric Vacaresse.

Skin Excellence, le cluter spécial « peau »

Toujours significative et importante, la notion de cluster est essentielle pour préempter des sujets. C'est le sens de Skin Excellence, ce cluster dédié à la peau qui veut venir combler les besoins médicaux non satisfaits en alliant les produits, les services, les technologies, les moyens. Car « la peau est un organe qui touche de nombreux secteurs », souligne Emilie Royère ». Exemple de coopération qui fait sens, celui avec le Marseille Immunology Biocluster pour prolonger des travaux de R&D. Quid, dans ce secteur, de la bioimpression, cette impression de cellules grâce à la fabrication 3D ? « C'est une filière très émergeante. Certaines entreprises viennent de se lancer. On se connaît pas le potentiel réel pour le moment », prévient Emilie Royère.

Si la directrice générale partage le diagnostic d'une filière santé qui a vu de nombreuses pépites passer de très petites structures à des PME à l'assise industrielle et donc matures, l'un des points d'amélioration réside fortement dans l'accès pour elles à la commande publique. « L'une des problématiques majeures réside dans la capacité des établissements de santé à acheter des innovations nées en France », pointe Emilie Royère. De nombreuses startups ne trouvent d'ailleurs pas de débouchés en France. « Il est indispensable de changer les habitudes des établissements ». Avec un premier frein à lever, celui du prix. « Certaines des entreprises que nous accompagnons ne ciblent même pas le marché français. On finance l'amont mais on ne finance pas les 10% du chemin restant alors que c'est celui qui mène au patient », fait remarquer Emilie Royère.

Comprimer la chaîne de valeur : l'enjeu du time to market

L'intérêt du patient, c'est également la question d'une mise sur le marché la plus rapide possible. Or, « nous n'avons pas changé de chaîne de valeur. Il faut toujours dix-quinze ans pour mettre un médicament sur le marché », indique Eric Vacaresse. D'où les enjeux d'investissement dans l'innovation afin de réduire cette chaîne de valeur. Une innovation qui prend la forme d'algorithmes, de cohortes synthétiques, d'IA... pour précisément comprimer cette chaîne. Avec toujours, l'objectif d'un prix abordable pour le marché... condition sine qua none pour une accessibilité au plus grand nombre.

« L'intelligence artificielle permet d'aller plus vite sur le volet réglementation, dans la compréhension de la santé du vivant... C'est exponentiel. Dans 5 à 10 ans, cela modifiera le paradigme de lancement des projets. Le quantique va cependant nécessiter de redéployer les systèmes de modélisation d'IA », prévient par ailleurs le président du pôle.

Exporter les expertises

Eurobiomed qui accélère aussi à l'international. Si les liens sont historiques avec l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon complètent les marchés prioritaires. Une démarche export qui s'appuie sur Business France ou les agences de développement économiques pour coller, lorsque nécessaire, aux spécificités d'un pays ou d'une contrée. « Il faut être modeste et travailler en subsidiarité », souligne Emilie Royère. Avec l'Afrique, les liens sont nouveaux mais pas moins solides.

« Nous avons écouté les adhérents qui avaient besoin d'être guidés afin de mieux appréhender le marché africain ». Les institutionnels, l'Etat aussi, ont encouragé Eurobiomed en ce sens. Des liens noués voici 24 mois et qui permettent aux startups des deux continents de tester le marché d'en face. Un levier de croissance pour le Sud comme pour l'Afrique, aux problématiques fortement complémentaires. Et de croissance pour les près de 430 adhérents que compte le pôle. Eurobiomed qui a clairement stipulé parmi ses axes stratégiques, celui d'accélérer certes les projets structurants, mais aussi les champions. Car sans pépites, point de réussite...