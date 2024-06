Debout sur l'escalier extérieur de sa nouvelle permanence et micro à la main, Sabrina Agresti-Roubache ne cache pas son émotion au moment de repartir en campagne. « J'ai envie de pleurer mais je ne le ferai pas car ça voudra dire qu'ils ont gagné », lance-t-elle face à une poignée de militants et d'élus locaux. Après sa brève intervention, elle conclut par un : « Maintenant, la colle et les affiches !»

L'heure est la mobilisation pour la secrétaire d'Etat qui repart en campagne, avec cette fois encore Didier Parakian, dans la circonscription - la 1ère des Bouches-du-Rhône - que le duo avait gagné face au Rassemblement national en 2022 sous l'étiquette du parti présidentiel. A l'époque, Sabrina Agresti-Roubache avait terminé seconde à l'issue du premier tour. C'est le retrait du candidat de la Nupes, Thibaud Rosique, et son appel au front républicain qui avait permis l'élection de celle qui était alors novice en politique avec 479 petites voix de plus. Une victoire sur le fil.

Un secteur très difficile

« On m'avait dit que la circonscription était difficile et que je ne venais même pas de la politique », rappelle la députée. Un moyen aussi de se donner confiance. Car tout le monde a conscience que la situation électorale est aujourd'hui, plus difficile. Sur ce terrain, qui regroupe le 11e et le 12e arrondissement de Marseille, le Rassemblement national réalise, aux dernières Européennes, un score qui flirte autour des 40%.

Si l'on y ajoute les votes de Reconquête, le parti d'Eric Zemmour et Marion Maréchal, le taux atteint près de 50%. En face, Valérie Hayer atteint seulement 11% des voix. Le tout avec une participation de 51%, soit 10 points de plus que lors des législatives de 2022. Bonne nouvelle néanmoins, alors que Les Républicains viennent d'investir leurs candidats dans le département, le parti avance n'avoir trouvé à cette heure-ci personne pour venir sur cette circonscription.

Pas de référence au parti présidentiel

« On sait que ça sera difficile », confirme Didier Parakian. « J'aime les challenges et je n'ai jamais perdu une élection, j'espère que ça va continuer », enchaîne-t-il signalant le risque de « perdre le plan Marseille en Grand ». Alors que le discours général est celui de tout faire pour empêcher le Rassemblement national, la situation de Sabrina Agresti-Roubache est particulière. « Les législatives sont une élection nationale, mais Sabrina Agresti-Roubache est la ministre de Marseille », défend Roland Blum, ex-ténor de la droite locale qui a remporté cinq fois cette circonscription, venue soutenir la candidate.

Cette proximité avec le gouvernement et Emmanuel Macron pourrait aussi lui jouer des tours, eu égard aux résultats des Européennes. « Je ne vais pas jeter une amitié pour un bulletin », balaie l'intéressée. En revanche, les premières affiches et flyers ne comportent pas de logo du parti présidentiel ou une quelconque référence. Le slogan joue la carte locale : « Ils se battent pour Marseille ». Place maintenant à une campagne « tous azimuts ».