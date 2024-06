Comment Eurodia met l'innovation au service de l'extraction de lithium

« Nous ne sommes pas encore à la fin du virage pris il y a trois ans », prévient d'emblée Mathieu Bailly. En 2021, le président d'Eurodia a fait le choix de concentrer les efforts de croissance de la PME sur le marché de « l'industrie de transition ». Une nouvelle voie pour cette entreprise installée à Pertuis qui conçoit des outils industriels de purification de liquide et dont le marché historique était l'agroalimentaire, pour le vin et le lait. « A l'époque, ce secteur représentait 65% de notre chiffre d'affaires et l'industrie de transition 35%, désormais c'est l'inverse », avance le dirigeant. Un ratio qui montre que le virage a bel et bien été pris.

Il conforte également le choix stratégique adopté. Car si l'agroalimentaire continue d'avoir « une croissance constante », Mathieu Bailly voyait dans cette fameuse industrie de transition un potentiel plus important, plus massif et plus rapide. Il faut dire que la mutation de l'économie et des différents process de fabrication entraînent des changements assez radicaux dans les besoins.

Le lithium, un marché qui se développe vite

Pour Eurodia, arriver sur ce nouveau terrain de jeu signifie utiliser son savoir-faire sur les matériaux biosourcés qui représentent une alternative à la pétrochimie. Le bois qui se transforme en plastique nécessite par exemple de purifier beaucoup d'eau. Mais ce qui occupe surtout l'entreprise de 120 salariés et 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est le lithium. « Nous sommes une PME donc nous suivons les projets les plus avancés », explique le dirigeant.

Or, le minerai blanc fait de plus en plus parler de lui car il est un des éléments utilisés, notamment pour construire des batteries automobiles. Une industrie qui « se développe vite » et doit réduire son empreinte carbone lors de sa phase d'extraction. Une étape qui dans les mines se montre très gourmande en eau. « Nous développons des technologies pour rentrer là-dedans, nous captons le lithium dans un milieu avec beaucoup de choses. Il faut une approche sur-mesure pour chacun des médias (ndlr : partie du filtre) séparateurs », avance Mathieu Bailly.

Le fruit d'un fort travail d'innovation qui est au coeur de la stratégie Eurodia. L'entreprise consacre 15% de chiffre d'affaires à la recherche et développement. Cette dernière se structure autour de deux pans, l'un sur le process afin de s'appliquer à tous les projets, l'autre sur la technologie elle-même. Le but étant d'améliorer l'électrodialyse pour remplacer les procédés chimiques utilisés habituellement et faire du sur-mesure. « Cela intéresse beaucoup d'acteurs », assure Mathieu Bailly.

Développer les capacités de production

Eurodia a en tout cas séduit le groupe français Eramet dans le cadre d'un grand projet en Argentine d'extraction de lithium. L'Amérique du Sud, où se trouve une grande partie des réserves de lithium dans le monde, est forcément une zone privilégiée. La PME vauclusienne réalise d'ailleurs 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger. « Le développement de l'extraction de lithium en France et en Europe devrait nous permettre de développer du business plus proche », note Mathieu Bailly, jugeant toutefois que la vocation majoritairement internationale d'Eurodia perdurera dans les prochaines années.

Le développement de ce marché conduit désormais l'entreprise sur la route d'un autre défi : celui d'accroître ses capacités de fabrication. « Nous franchissons un palier avec une hausse des commandes », glisse Mathieu Bailly sans trop vouloir s'étendre. La fin du virage pris il y a trois ans se traduirait-il par un agrandissement ? Le dirigeant préfère garder le silence. Pour la suite, l'ambition d'Eurodia est de continuer à grandir, l'entreprise a d'ailleurs été sélectionnée dans le programme ETIncelles qui vise à aider les PME à devenir des ETI. Le prochain virage à anticiper...