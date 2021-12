Reconnue entreprise clé de l’écosystème tech tricolore, Groupe VIP 360 confirme son approche marché

Groupe VIP 360 est en train de vivre une nouvelle phase dans son histoire. Historiquement, la PME installée au sein de la technopôle de Sophia-Antipolis est spécialiste de visites virtuelles à 360°. Un business-modèle qu'elle développe en optant notamment pour un déploiement par le biais de la franchise dès 2014, ce qui permet de rapidement être présente sur le territoire national. Et de toucher des clients, grands comptes ou autres PME.

2019 signe ensuite un autre moment important puisque Kevin Soler, co-fondateur, reprend les rênes et la direction intégralement, donnant un nouvel élan à l'entreprise sophipolitaine.

Pivot stratégique

Puis survient la crise et les confinements. Lesquels vont agir comme des révélateurs pour Groupe VIP 360. Contrairement à ce qu'imagine, d'ailleurs, Kevin Soler, persuadé que la période délicate qui s'ouvre est de nature à ébranler le développement de l'entreprise. Or, c'est tout l'inverse qui se produit puisque rapidement celle-ci fait face à une demande accrue, venue notamment du secteur événementiel. « Nous avons réalisé un an de chiffre d'affaires en 3 mois ».

Ce qui n'est pas sans provoquer un brainstorming approfondi. « Nous avons réfléchi à revoir notre modèle. Le besoin est là. Et au lieu de développer de la visite virtuelle, nous avons réorienté notre offre vers l'événementiel », explique Kevin Soler. Les grandes entreprises comme les grands groupes ou les institutionnels ont en effet un besoin d'organiser des rendez-vous BtoB ou professionnels, pour leurs clients également, sans avoir à passer par la case présentielle. La possibilité de rendre la chose virtuelle mais vivante est alors une réponse aux besoins, particulièrement appréciée. Pôle Emploi - pour un salon du recrutement - Axa, GRDF, Novartis, Toshiba ou Orange se tournent vers la PME azuréenne. Qui enregistre une croissance de 70% entre 2020 et 2021. La crise comme véritable opportunité...

Un marché, trois segments et plusieurs possibilités de croissance

Groupe VIP 360 a également vu arriver une autre typologie de clientèle : les écoles. Car la problématique est entière pour ce qui concerne les moments d'accueil, telles les journées portes ouvertes, qui signent des moments essentiels dans la stratégie d'attractivité des établissements. Et ce sont beaucoup les universités et grandes écoles qui se tournent vers l'entreprise sophipolitaine, dont l'IUT de Reims, l'université de Lyon, de Saint-Etienne ou d'Angers... Plus de 300 écoles au total, ouvrant un segment qui fait totalement partie des pôles d'activités de Groupe VIP 360. Laquelle répartit ainsi désormais ses activités, outre les écoles, entre industrie et territoires. Car de la même façon, les industriels ont bien compris toute l'appétence que représente la visite en « vrai » mais de loin d'une installation industrielle, quand les communautés d'agglomération et autres regroupement territoriaux n'en ont pas moins intégré la dimension complémentaire et attractive de la visite virtuelle, quand on veut séduire, surtout dans un moment où tous les territoires jouent la carte séduction.

Accompagner l'on-boarding



Autre dimension qu'apporte Groupe VIP 360, est celle d'accompagnement et de l'on-boarding des nouveaux salariés. Comment en effet accueillir les nouvelles recrues quand cette phase importante d'intégration ne peut se faire au sein de l'entreprise ? Une façon d'apporter en même temps une réponse à la problématique de la culture d'entreprise, que l'on dit menacée par le télé-travail et l'éloignement physique des collaborateurs.

Revendiquant plus de 3.000 clients, Groupe VIP 360 dispose également d'une data très précieuse qui lui permet d'identifier de ce qui fait le succès ou non d'un salon professionnel. « La data nous permet de savoir si un salon professionnel peut rencontrer le succès escompté et si ce n'est pas le cas, pourquoi et surtout comment faire pour que cela soit le cas », souligne Kevin Soler.

Diffuser la bonne énergie

Aider à rencontrer le succès c'est aussi l'objectif de cet incubateur de startups - celles qui s'intéressent principalement aux sujets de VR, IA et Metaverse - que la PME a installé entre ces murs. « Ce qui nous intéresse c'est l'idée et l'énergie de la toute petite entreprise, celle qui ne sait pas forcément comment vendre ses produits, trouver des clients... Nous prenons une participation au capital et nous passons du temps avec elles », explique Kevin Soler, qui, derrière l'angle business voit aussi l'aspect humain, celui que ces jeunes pousses apportent en termes de réflexion. « Cela permet d'éclairer l'équipe sur l'aspect innovation, d'ouvrir l'esprit ». Deux recrutements de startups ont déjà été réalisés, l'une qui a imaginé une application 360 dans Teams, l'autre qui propose de soigner les AVC grâce à la réalité virtuelle.

Dans la même philosophie, la création d'une académie de formation, avec des webinaires thématiques organisés tous les mois, vise à donner des outils complémentaires aux clients.

En pleine phase de croissance, Groupe VIP 360 - qui emploie 16 salariés à Sophia-Antipolis et 80 personnes en comptabilisant les franchisés (et qui ne communique pas sur son chiffre d'affaires) - connaît donc une pleine phase de croissance, que de prochains changements stratégiques devraient encore renforcer.