Comment Livmed’s ubérise la livraison de médicaments en accéléré

Il est des hasards qui font bien les choses. Les débuts sur les chapeaux de roues de la jeune pousse niçoise Livmed's, spécialisée dans la livraison à domicile de médicaments, en attestent. L'idée, née au printemps 2019 à la faveur de la généralisation du dossier médical partagé à l'ensemble des Français, bien avant la crise sanitaire donc, s'est concrétisée en décembre 2020, date du lancement de l'app mobile éponyme à Nice avec une poignée de pharmacies partenaires. Trois mois plus tard, le service est disponible dans les principales villes de la façade méditerranéenne, entre Menton et Marseille, à Lyon et à Paris, avec plus de 200 officines inscrites au compteur. Un déploiement à marche un peu forcée, motivé par une demande dont l'accélération a pris de court son dirigeant, Talel Hakimi. "Nous avions imaginé conforter notre réseau en local avant d'élargir au national, mais l'accumulation des commandes de clients parisiens, impossible à servir alors, nous a conduits à changer notre...