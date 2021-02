Comment MesDocteurs anticipe l’évolution des usages

(Crédits : DR)

Portée par la crise sanitaire, la télémédecine n’est certes plus un territoire vierge, mais reste un marché naissant où la jeune pousse provençale, pionnière en la matière et leader de la téléconsultation non programmée, pousse à une (r)évolution des usages. Information, déploiement de nouvelles fonctionnalités, IoT : l’opérateur multiplie les fronts.