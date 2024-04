La Caisse d'Epargne Côte d'Azur garde le cap et accélère sur les fonds

La catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Certes, l'environnement a bien été « chahuté », le contexte « complexe » et l'activité en recul avec un produit net bancaire (PNB) réduit de 11,9%, s'établissant en 2023 à 320,1 millions d'euros. Certes, le marché immobilier des particuliers a bel et bien souffert, avec 5.000 projets financés pour 1 milliard d'euros, « en recul notoire par rapport à l'année précédente ». Mais « le cap a été maintenu », annonce Claude Valade, président du Directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur (CECAZ), soulignant la réponse « résiliente » de la banque coopérative présente dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes avec 117 agences, 8 centres d'affaires et 1.600 collaborateurs.

L'an passé, elle a ainsi injecté 3 milliards d'euros de crédits dans l'économie locale, contre 3,4 milliards d'euros en 2022, dont un peu plus de la moitié a servi au financement de la transition environnementale. Une coloration ESG (pour Environnement, Social et Gouvernance) qui n'est pas pour déplaire à l'établissement bancaire, lui qui avait lancé avec les 14 autres caisses du réseau un premier fonds de dette en 2021 pour accompagner le développement de projets d'envergure sur les énergies renouvelables (fonds ENR-CE). En 2024, la CECAZ réitère avec le lancement de plusieurs fonds, en local comme au national, pour financer les entreprises territoriales.

20 millions d'euros pour le tourisme

La création de fonds d'investissement est en effet une des composantes, avec l'affinitaire, de la stratégie de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur pour accompagner les entreprises azuréennes dans leur développement. En 2020, elle participait au lancement du Fonds Sud Horizon, géré par Smalt Capital, en collaboration avec les banques régionales du groupe BPCE et les CCI Nice Côte d'Azur et Marseille Provence. L'établissement y a contribué à hauteur de 10 millions d'euros dans le but de soutenir le développement des PME de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Un an plus tard, c'est sur le secteur touristique que la CECAZ se penche à travers le Fonds Tourisme Côte d'Azur (FTCA), piloté par MCapital, avec le soutien de la Banque Européenne d'Investissement, la métropole Nice Côte d'Azur et la chambre de commerce azuréenne. La banque y a consacré une enveloppe de 20 millions d'euros, qui a déjà permis de financer une vingtaine de projets. Les derniers en date : la réhabilitation de la résidence de tourisme Eden à Saint-Tropez par le groupe Adamia et la reprise et la rénovation de l'hôtel La Résidence à Juan-les-Pins par le groupe Moho Hospitality. Lequel entend y opérer une montée en gamme. Un positionnement que la CECAZ a renforcé en 2023 à travers la création du centre d'affaires Territoire Tourisme qui a distribué, en quelques mois d'activité, 104 millions d'euros de crédits.

Booster les PME et ETI

En 2024, la CECAZ confirme cette dynamique avec sa contribution à la création de deux nouveaux fonds. L'un, très local, impulsé par l'Union pour l'entreprise (UPE) des Alpes-Maritimes, Connect Pro et l'IRCE dans le but d'encourager et de financer les opérations de croissance externes de petites PME locales, réalisant entre 1 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, via un programme d'accélération. La banque, partenaire de ce Fonds Boost, également soutenu par la Banque Populaire Mediterranée et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, y a injecté une somme de 3 millions d'euros.

A l'échelle nationale, c'est au niveau des ETI que se place le curseur avec un nouveau fonds dédié. Doté de 535 millions d'euros grâce à la mutualisation des moyens financiers des 15 Caisses d'Epargne, il contribuera à financer les développements des entreprises de taille intermédiaire françaises sur l'ensemble des territoires et notamment sur la Côte d'Azur où « la CECAZ accompagne 9 ETI sur 10 », revendique le directeur du Directoire.

Les startups en rodage

Enfin, lancée plus discrètement en 2023, la filiale CAZ 2I dédiée au capital-risque en phase d'amorçage et animée par Alexandra Golovanow. Sa mission consiste à soutenir, en accompagnement d'autres fonds, les startups locales à fort potentiel dans leur prochaine étape de développement. « L'idée, précise Jean-Yves Morin, membre du Directoire en charge du Pôle Finances & Expertises, est de faire entre deux et trois investissements par an, de l'ordre de 200.000 à 500.000 euros ». Un premier deal a été opéré en juillet 2023, en direction de la biotech Biocéanor, basée à Sophia Antipolis et spécialisée dans les services innovants de prédiction de la qualité de l'eau. Deux autres sont en cours de finalisation. « C'est un début, relève Claude Valade. Nous ne sommes pas une banque tech, les gens ne pensent pas forcément à nous lorsqu'ils créent une startup, dès lors on se rode de façon modeste pour voir comment accompagner ce nouveau territoire. » Et ainsi, rester fidèle à son ADN en dépit des soubresauts conjoncturels.