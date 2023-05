Le groupe hôtelier Réaumur France investit la Côte d’Azur en mode clusters

Le Groupe Réaumur France investit la Côte d'Azur. À vitesse grand V. Après l'hôtel Indigo, signé Wilmotte & Associés et franchisé Intercontinental, ouvert en 2020 dans la commune de Cagnes-sur-Mer, la foncière bordelaise s'invite au capital de la société Art Beach II, exploitante de l'établissement balnéaire aussi installé à Cagnes-sur-mer, Art Beach by Victoria. Une enveloppe de 1,2 million d'euros, dont 500.000 euros issus du Fonds Tourisme Côte d'Azur, a été nécessaire pour financer cette prise de participation ainsi qu'un programme de travaux visant à construire une nouvelle structure de plage dédiée au street art, décorée pour cette première saison par l'artiste graffeur toulousain Mondé. L'idée ? Diversifier son offre et créer des synergies commerciales entre les deux établissements touristiques. Lesquels préfigurent la constitution d'une collection d'hôtels azuréens.

2.000 chambres en 2028

Il faut dire que la foncière bordelaise, fondée par la famille Ptito, déroule une stratégie de développement basée sur le commerce d'une part, et sur l'hôtellerie 4 et 5 étoiles de l'autre, que celle-ci soit franchisée ou développée sous sa propre marque, Victoria Boutique Hôtel. Né à l'aube des années 2000, le groupe revendique à ce jour 200.000 m² en France valorisés à 400 millions d'euros. Si les commerces et bureaux pèsent à eux deux 49% de ses actifs, l'hôtellerie n'est pas en reste, représentant 24% de son portefeuille. Une branche devenue filiale, dirigée par Nicolas Andrieu depuis 2019 et disposant à ce jour de 5 établissements totalisant 859 chambres, essentiellement dans les bassins bordelais et niçois. "Nous sommes sur un rythme d'ouverture d'un ou deux établissements par an avec l'objectif d'atteindre les 2.000 chambres en 2028", explique-t-il. Une première phase de développement organisée par clusters. "Notre stratégie vise à construire des positionnements régionaux puissants où il conviendra de déployer une offre premium diversifiée".

Deux projets d'envergure

Sur la Côte d'Azur, cela se traduit sur un périmètre relativement restreint, entre Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent du Var, communes voisines et membres de la métropole Nice Côte d'Azur. En 2025, deux projets d'envergure y verront le jour. Le premier s'intègre dans le programme immobilier mixte laurentin du promoteur Cogedim, Seaside View, dans lequel le groupe Réaumur France exploitera un hôtel 3 étoiles de 130 chambres franchisé Hampton by Hilton. Il sera, comme pour la majorité de ses opérations, propriétaire des murs. Le second s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du port de plaisance de Marina Baie des Anges, à Villeneuve-Loubet, opérée par le groupement constitué d'Eiffage, Sodeports et la Banque des Territoires. Soit, un ensemble touristique intégrant un hôtel 4 étoiles de 61 chambres et suite, franchisé Tapestry collection by Hilton dont la concession courra sur 25 ans, à compter de la date d'ouverture.

La deuxième phase de développement, programmée à partir de 2028, pourrait s'intéresser à Marseille, la Cité phocéenne où le groupe vient d'ouvrir un établissement 4 étoiles franchisé Crowne Plaza de 138 chambres. "C'est une ville dynamique qui travaille toute l'année, donc une destination visée", conclut le directeur. Le terreau d'un développement plus affirmé ?