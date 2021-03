Blaise Rapior – DG Escota : « Nous croyons beaucoup au co-voiturage »

Avec une jolie enveloppe de 460 millions d'euros, la convention de financement signée en février dernier par l'Etat, la Région Sud et Vinci Autoroutes donne tout l'oxygène financier dont ont besoin 13 projets identifiés sur l'ensemble du périmètre de Provence Alpes Côte d'Azur. Des projets qui visent en rendre la mobilité plus facile, plus fluide, plus efficiente. Et en termes de marges de progression, il y a de quoi faire, notamment pour ce qui concerne le désengorgement des nœuds autoroutiers.

En Côte d'Azur, le gestionnaire du réseau autoroutier est l'une des filiales de Vinci Autoroutes, Escota, que pilote Blaise Rapior. Et le sujet de la mobilité verte, efficiente, innovante, c'est totalement son quotidien. « Il faut réaliser que l'essentiel de la mobilité en France est autoroutière », pointe-t-il. « En France, 85% des déplacements se font par la route ». Un pourcentage, étonnamment stable depuis les années 90. 2020, en revanche, année hors cadre, a davantage poussé la route comme...