Le plan de Malongo pour le secteur CHR

(Crédits : DR)

Touché comme l’ensemble de la filière café par l’effondrement de l’activité CHR, l’importateur, torréfacteur et distributeur azuréen, pionnier du café bio et équitable, mise sur ses fondamentaux pour redonner des couleurs à un secteur sinistré au sortir de la crise et par la même occasion regagner des parts de marchés supplémentaires. Et ce, sur tous les segments couverts par la PME, basée à Carros.