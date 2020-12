Comment l’américaine Gunnar adresse le marché français depuis Marseille

(Crédits : DR)

Spécialiste des lunettes anti lumière bleue, la marque co-créée en 2007 par un ancien ingénieur d’Oakley est présente sur le marché européen et hexagonal notamment, depuis 2012. Un marché qu’elle adresse en s’appuyant sur une structure basée dans la Cité phocéenne et qui permet d’aborder celui-ci en tenant compte de ses caractéristiques propres et de son environnement concurrentiel. Très axée BtoC, la marque tente un rapprochement plus affirmé avec le segment BtoB.