Cédric Boissier : « Notre spécificité en IA projette Enedis comme un acteur des sujets d’avenir »

(Crédits : DR)

L’innovation est l’un des leviers pour l’entreprise publique qui, en Provence, joue sa spécificité en étant embarquée avec Aix-Marseille Université et l’Université d’Avignon dans un programme de R&D axé sur l’intelligence artificielle, déployé au sein de la Cité des savoirs et de l’innovation, à Marseille. Mais l’innovation est plus globalement un fil rouge pour ajouter de l’efficacité à la gestion quotidienne. D’où ne sont absents ni l’open data, ni les smart grids.