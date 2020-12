Guillaume Fournier Favre - Kone : « L’innovation est une réponse à la nouvelle urbanisation »

(Crédits : DR)

Spécialiste de l’industrie des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, l’entreprise finlandaise est un acteur majeur du marché hexagonal. Basée à Nice, la division française du groupe né en 1910 s’est emparé des nouvelles technologies pour apporter une réponse adéquate aux nouvelles mobilités et à ce nouveau cadre urbain où le bâtiment d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et peut-être non plus celui de demain, comme l’explique son directeur général France.