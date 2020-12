B&B Hôtel réoriente sa stratégie pour étendre son maillage en France

L'hôtel est flambant neuf. Le quartier l'est tout autant. Le numéro trois de l'hôtellerie en France B&B vient d'ouvrir son premier établissement à Nice. Situé entre l'aéroport et l'Arenas il symbolise la politique de développement de la chaîne. "C'est une zone directement reliée au centre-ville par le tramway et qui se trouve en plein dans le quartier d'affaires, la clientèle business est notre cœur de cible mais sur la Côte d'Azur nous devrions aussi attirer des groupes de touristes", explique Vincent Quandalle, directeur général Europe de l'Ouest de B&B Hôtels.

Près de 170 chambres dans la capitale de la Riviera qui en appellent d'autres. "Nous estimons...