Rencontres internationales des médias : quels défis et quelles perspectives ?

Son origine latine dit tout : le media c'est l'intermédiaire. Celui qui fait le lien. Relier les mondes, c'est précisément le thème général des premières Rencontres internationales des médias qui se tient ce 4 juillet à Marseille. Organisé par CMA Média, le pôle média du groupe CMA CGM (actionnaire de La Tribune, NDLR), cette première rencontre plurielle, qui se tient la veille des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence à Tangram, le centre d'innovation de CMA CGM, vise, précisément à s'interroger sur les défis d'aujourd'hui - nombreux - pour mieux appréhender les perspectives de demain.

L'information intéresse, dit le rapport 2024 de l'ARCOM, 94% des Français. Mais si l'information intéresse, comment la consomme-t-on ? A qui fait-on confiance ? Le secteur des médias, lui-même, s'interroge sur son évolution, ses défis et son avenir face à des business-modèles traditionnels chahutés, une irruption des nouvelles technologies qui accélèrent plus rapidement que jamais la façon même de travailler, de diffuser l'information et de rendre celle-ci crédible.

Tisser le lien

L'importance du lien est essentielle et le rapport de l'ARCOM le souligne. S'informer c'est se relier au réel, au monde et aux mondes, aux autres et c'est avant tout, pour le Français, un moyen de comprendre celui qui l'entoure.

Et pour se faire, outre les médias traditionnels, d'autres ont pris et prennent leur place, particulièrement les réseaux sociaux et les plateformes tels Instagram, Tik Tok, X, Telegram ou Youtube. Une information qui se consomme de façon plurielle, encouragée par une augmentation du nombre de canaux. Ce qui a, aussi, poussé les organes de presse à se rendre eux-mêmes pluriels en se dupliquant sur les réseaux sociaux, notamment.

Comment en 2024 les médias relient-ils les publics, les jeunes, les territoires, les rives de la Méditerranée ? Quelle place pour l'information, un enjeu tellement stratégique dans un contexte géopolitique ? L'IA, déjà là, détient bien d'autres promesses, des appréhensions aussi qu'il faut analyser pour savoir y répondre.

Partages d'expérience et de vision

Autant de sujets que les premières Rencontres internationales des médias vont aborder. Au travers de médias français, méditerranéens et internationaux, c'est un partage d'expérience, de vision, de projection dans le futur proche et plus lointain qui va mener les débats.

Aux professionnels du secteur et acteurs économiques présents - tels Nicolas de Tavernost, vice-président de CMA Média, Florence Dauchez, présidente de Visible Media, Sébastien Missoffle, directeur Google France, Faisal Abbas, rédacteur en chef d'Arab News, Anthony Samrani, rédacteur en chef adjoint de L'Orient-Le Jour, Sibyle Veil, PDG de Radio France, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, Antoine Bayet, directeur éditorial de l'INA - d'apporter des réponses et d'ouvrir de nouvelles voies.

Car le média est une matière belle et bien vivante...