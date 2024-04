« Les architectes sont la clé de voûte de cette nouvelle organisation qu’est le ZAN » (Maryline Chevalier, Conseil de l’Ordre des architectes Sud

Maryline Chevalier repart pour un tour. Le 22 mars, cette spécialiste de la construction bois, basée dans les Hautes-Alpes, a été réélue pour un nouveau mandat à la tête du Conseil de l'Ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'idée : poursuivre « par un travail de co-construction » la dynamique impulsée trois ans plus tôt, visant à « remettre l'architecte au centre de la Cité ». Autrement dit, rendre plus et mieux visible l'institution auprès du grand public comme des institutions de la région et, de ce fait, œuvrer à la qualité architecturale et au rôle de l'architecte.

Visibilité nouvelle

L'objectif a-t-il été atteint ? « En partie, oui, sourit-elle, même si ce n'est jamais assez. Toutefois, nous sommes portés par l'actualité sur les questions de développement durable et de préservation des ressources, qui met un coup de projecteur sur notre profession ». Après Marseille, dans le cadre de la mise en place de la charte de qualité environnementale et durable de la ville, l'Ordre a en effet été sollicité par la métropole Nice Côte d'Azur et le Pays d'Aix pour travailler à la rédaction d'actes fixant un certain nombre de règles relatives à la qualité architecturale ou aux bonnes pratiques. Une visibilité nouvelle, jugée d'autant plus essentielle qu'elle s'inscrit dans un contexte de crise aiguë du logement.

Modularité des espaces à vivre

« Les architectes ont un rôle de sensibilisation à jouer auprès des élus, qui sont les principaux donneurs d'ordres en la matière, car nous avons une plus-value sur cette question du logement à laquelle nous sommes en mesure d'apporter de bonnes réponses », insiste-t-elle. Le curseur se place ici au niveau de la conception des espaces à vivre, lesquels doivent être le plus économe possible en énergie (« dans le couple loyer/charges, ce sont souvent ces dernières qui pèsent le plus »), et prendre en compte les qualités d'usage et d'espace, où la modularité apparaît comme une des composantes clés des nouvelles façons d'habiter à l'ère post-Covid. « Chaque m² conçu doit être un m² bien pensé », relève-t-elle, soulignant le fait que les architectes font partie de la solution.

Regard multiscalaire

Acteur incontournable du logement, l'architecte veut l'être tout autant en matière d'urbanisme et d'aménagement. « Nous sommes la clé de voûte de cette nouvelle organisation politique qu'est le ZAN, étant donné notre regard multiscalaire qui nous permet de travailler à différentes échelles, d'avoir une vision prospective allant de l'aménagement du territoire jusqu'au détail des poignées de portes ». Le ZAN, pour rappel, désigne cette notion de "Zéro artificialisation nette" des sols, qui « repositionne l'architecte sur la question de la réhabilitation, du bâti existant et par extension sur les nouveaux enjeux du développement durable ». Une nouvelle manière de penser l'acte de bâtir qui sonne comme une opportunité de plus pour affirmer la place de l'architecte, et par extension de l'ordre régional, au cœur de la Cité.