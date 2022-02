“Il faut remettre l’architecte au centre de la Cité” (Maryline Chevalier, Conseil de l’Ordre des architectes PACA)

"Ceux qui me connaissent vous diront que je ne fais pas les choses à moitié. C'est ainsi que je fonctionne". Ainsi parle Maryline Chevalier. Diplômée de l'école d'architecture de Marseille, spécialiste du matériau bois, cette quadragénaire installée dans les Hautes-Alpes préside depuis mai 2021 le Conseil de l'ordre des architectes (Croa) dans le Sud. Ce n'est donc pas à moitié que la successeur de Françoise Berthelot entend remettre l'architecte à sa place, c'est-à-dire "au centre des débats et de la Cité". C'est un, pour ne pas dire, le fil rouge de sa mandature, qu'elle et son équipe vont s'attacher à dérouler ces trois prochaines années. "Il nous faut réinvestir la scène politique parce que nous ne sommes plus acteurs de notre écosystème. Des lois, des décrets nous concernant en première ligne sortent sans que nous soyons consultés, et nombreuses sont les commissions ou jurys de concours dans lesquels les architectes ne sont pas présents. C'est extrêmement dommageable, pour la profession bien sûr, mais aussi et surtout pour la vie publique".

Une discipline de solutions

Alors Maryline Chevalier reprend son bâton de pèlerin. Car, cette problématique, elle la connaît depuis longtemps, elle qui durant dix ans présida l'Union des architectes des Hautes-Alpes (Unadha). "La question de l'intégration des architectes dans les groupes de réflexion qui se pose à l'échelle départementale, se pose aussi à l'échelle régionale et nationale". En cause, selon elle, "un métier mal connu, mal reconnu" alors que "nous sommes une discipline de solutions, avec une vision globale de l'acte de construire". D'où une feuille de route qui vise à réaffirmer le statut de l'architecte, à le rendre plus visible, notamment auprès du grand public, et à pousser une dynamique qui a récemment permis au Conseil d'intégrer les ateliers de la charte de la construction de Marseille et ceux du plan école. "C'est un travail continu et de longue date qui commence à porter ses fruits, nous sommes désormais systématiquement sollicités sur les grands enjeux de Marseille". A Nice, le Conseil participe aux travaux consacrés à l'élaboration de la charte de la qualité architecturale portée par la métropole.

Des spécificités territoriales

Autre volonté de Maryline Chevalier, "valoriser les spécificités territoriales". Logique pour cette petite-fille de charpentier, issue d'un département rural et alpin qui l'a amené à s'intéresser au développement durable à une époque où celui-ci n'était pas encore nommé. Dans ce cadre, le Croa régional a mis en place en partenariat avec la Fondation Architectes de l'Urgence une formation à l'architecture d'urgence en réponse à la tempête Alex qui a détruit en octobre 2020 trois vallées azuréennes. La première session s'est déroulée en décembre dernier dans les Alpes-Maritimes. Une trentaine d'architectes y a participé. En 2022, l'initiative sera renouvelée, à Marseille cette fois-ci, afin d'être capable de couvrir la totalité du territoire régional, l'objectif étant d'intervenir aux côtés des services de l'Etat pour diagnostiquer le bâti impacté dès J+1 après la catastrophe.

Chef d'orchestre

A cet égard, la présidente du conseil régional appelle à une réflexion prospective sur l'aménagement d'un territoire plus résilient avec les pouvoirs publics et l'ensemble des professionnels de l'acte de bâtir régionaux. "On parle d'imperméabilisation des sols, de ville sur la ville, de méthodes de construction plus vertueuses, d'innovations, de matériaux biosourcés et donc des filières qui vont avec. C'est une aventure commune où l'architecte a la capacité de devenir le chef d'orchestre". Un chantier que l'Ordre vient d'engager et qui vise à définir une vision stratégique, innovante et sourcée d'un urbanisme résilient face aux changements climatiques.