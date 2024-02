Des besoins en compétences aux investissements, cette agilité qui porte la croissance d'AG3I

Les PME industrielles ont-elles fini de manger leur pain noir ? Pour Christian Ghio, il semblerait. La dynamique retrouvée fin 2023 se confirme en ce début d'année. Basé à Grasse, l'homme dirige l'entreprise AG3I, spécialisée dans la maintenance et les travaux pour l'industrie et le tertiaire. Elle couvre quatre domaines d'activité : le CVC (chauffage, ventilation, climatisation), le contrôle d'accès et les portes automatiques, la maintenance de l'outil industriel et le multi technique (plomberie, électricité...), qu'elle adresse aux grands comptes du territoire : Thalès Alenia Space, Malongo, les industriels du parfum et des arômes, mais aussi le secteur bancaire, les administrations et le tertiaire. Du local donc, pour cette PME ancrée sur les terres de la Côte d'Azur et du Var depuis 1997, cotée sur le marché boursier Euronext Growth depuis 2014, dont le chiffre d'affaires annuel est habituellement compris entre 3,5 et 4 millions d'euros.

Réduction de la voilure

Sauf que ces deux dernières années, "l'activité a été relativement atone du fait de la conjoncture mondiale qui a temporisé les investissements de nos clients", explique-t-il. On ne reviendra pas sur les récentes crises géopolitiques et inflationnistes qui ont généré, et génèrent encore parfois, un attentisme certain, poussant la PME originaire de Grasse, comme d'autres, à réduire la voilure. "Nous avons tenu grâce à un portefeuille de maintenance qui nous permet d'être résilient face à ces modifications de marché mais nous avons dû réorganiser l'entreprise, automatiser des process, repenser l'organigramme pour stabiliser l'effectif à une vingtaine de personnes (contre 38 en 2019, NDLR)". Un moment qualifié tour à tour "de recul", "d'observation", "d'identification des forces et des faiblesses de chacun" qui, a posteriori, est jugé "bénéfique" : "Nous avons passé un palier qui, finalement, nous redonne de l'élan pour réenclencher la croissance, retrouver notre chiffre d'affaires habituel en 2024, quasi acté à ce jour et envisager une phase plus active en 2025".

Compétition inégale

De cette séquence, reste toutefois un léger goût amer : le mouvement et la pénurie des compétences. Selon la Dares, le nombre d'emplois industriels vacants a été multiplié par trois entre 2017 et 2022 pour atteindre 60.000 postes. Une problématique générale qui touche tous les segments, toutes les catégories d'entreprises. Lesquelles sont engagées bon gré mal gré dans une compétition RH où peu nombreuses sont les TPE et PME capables de faire le poids face à des grands comptes qui "font briller les yeux des futures recrues qu'ils n'hésitent pas à aspirer chez de leurs prestataires". Le phénomène n'est certes pas nouveau, mais "depuis la crise sanitaire, il s'est grandement amplifié et nous oblige à réfléchir à des éléments de différenciation pour attirer les talents sans être équipés pour". L'équation s'annonce ardue, mais pas impossible.

Une organisation en binôme

A cet égard, AG3I a fait le choix de favoriser la montée en compétence des collaborateurs présents de longue date dans l'entreprise et de les associer à des jeunes sortis d'études, peu expérimentés, voire en situation de reconversion, mais qui "ont envie de travailler". Une stratégie de binôme qui valorise ceux qui ont la connaissance et l'expérience du terrain, et simplifie la recherche de talents en plaçant la compétition sur des profils moins sollicités. "Il convient aussi de travailler sur l'humain, la formation, le bien-être des salariés et l'équilibre vie privée / vie professionnelle qui constitue un important élément de différenciation". La croissance retrouvée en est une autre, tout comme le renforcement de son empreinte territoriale qui occupera une grande part de sa feuille de route pour 2024.