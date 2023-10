« Le prix de l'énergie favorise le recours à l'autoconsommation » (Benjamin Declas, EDF ENR)

A l'heure où les questions énergétiques prennent de plus en plus de poids dans les débats, EDF ENR symbolise le virage pris concernant la production. Cette filiale d'EDF énergie renouvelable (EDF EN) marque sa différence avec une seule petite lettre supplémentaire, le « R » qui désigne le mot « répartie ». Pour faire simple, il signifie que cette entreprise s'occupe d'installations dédiées à la production directement sur les sites de consommation, et dont le surplus alimente le réseau général. « Un client consomme 60 à 70% de ce qu'il produit », chiffre Benjamin Declas, le président directeur général depuis onze ans. Au-delà de participer à l'effort collectif dans ce qui est une petite décentralisation de la production énergétique, cela permet « de couvrir 35 à 40% de la facture ».

Une stratégie qui passe exclusivement par les panneaux solaires. « Nous proposons uniquement du photovoltaïque, mais à travers diverses solutions de pilotage nous aidons également à mieux consommer, production et gestion vont de pair », présente Benjamin Declas. Lequel se montre optimiste face au développement de ce type d'installation. D'après une étude de Xerfi sur ce secteur publiée durant l'été, « le marché français de l'autoconsommation est en forte croissance avec plus de 325 000 installations recensées à la mi-2023, contre moins de 40 000 cinq ans auparavant ». Plus que le volume nominal, c'est de voir doubler ce marché qui enthousiasme l'historique énergéticien.

L'autoconsommation individuelle plus que collective

Cette accélération spectaculaire est liée à la conjoncture. Le photovoltaïque a beau exister depuis un moment déjà, il est difficile pour cette technologie de se faire une place à cause de sa compétitivité dans un pays où le prix de l'énergie est historiquement faible. L'autoconsommation via des panneaux solaires apparaît comme une réponse à l'enchaînement des crises, et plus particulièrement celles de l'inflation des factures énergétiques. Cette hausse des prix rend de facto ces grandes dalles noires attractives.

Aujourd'hui, c'est le particulier qui tire le marché et les 310 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 d'EDF ENR. Une autoconsommation « à 99% » individuelle plutôt que collective. Cette dernière réunit plusieurs producteurs et consommateurs, cela peut s'appliquer par exemple sur une copropriété. « Mais il faut une structure juridique commune ce qui nécessite une ingénierie, ces difficultés font que c'est encore expérimental », prévient Benjamin Declas qui espère pouvoir développer ce volet dans le cadre des rénovations énergétiques des copropriétés.

Incitation financière et législative

Du côté des entreprises, « le marché est aussi très dynamique », assure Benjamin Declas. En termes de puissance produite, ce sont elles qui pèsent le plus compte tenu des volumes dont elles ont besoin. En Vendée par exemple, un projet pour Sodebo va produire d'ici l'année prochaine 12 GWh quand un la capacité d'un particulier tourne généralement autour des 3KWh. « Comme pour les particuliers, le prix de l'énergie favorise le recours à l'autoconsommation », pointe le PDG d'EDF ENR.

Chez les professionnels, depuis le début de l'année la loi favorise le déploiement du photovoltaïque puisque les bâtiments tertiaires de plus de 500 m2 doivent en mettre sur 30% de leur toiture. Pour les gros industriels, les objectifs de neutralité carbone, et les subventions qui peuvent les accompagner, favorisent forcément l'autoconsommation. « La transition énergétique incite par ailleurs les entreprises à repenser leurs modalités d'approvisionnement en électricité. Investi par de nombreux profils d'acteurs, le marché reste cependant dominé par les énergéticiens historiques. EDF revendique par exemple 25% du marché résidentiel », confirme par ailleurs Xerfi.

Une tendance qui ne se limite pas à l'Hexagone, puisque EDF ENR propose son offre BtoB. De quoi représenter 20% de chiffre d'affaires. « Nous démarrons un projet chez un industriel en Allemagne, c'est comme ça que nous aimons faire de l'innovation, directement sur le terrain en apprenant à maîtriser ces projets », explique Benjamin Declas. L'énergéticien vise également la Tunisie et le Maroc, deux pays « très carbonnés » dont « les besoins sont importants ».

Autoconsommer ne signifie pas autonomie

Malgré cette appétence pour la production sur site, envisager l'autonomie énergétique des sites concernés n'est pour l'instant pas d'actualité. « Pour le projet de Sodebo, la production ne couvre que 12% de leurs besoins », illustre Benjamin Declas. Selon lui, « sur certains cas cela peut monter à 50% » mais pas jusqu'à une indépendance complète. « Peut-être que le développement du stockage à grande échelle, avec du stationnaire et du mobile en prenant l'énergie des voitures non utilisées par exemple, permettra d'être autonome », avance-t-il néanmoins.

A condition aussi de trouver les espaces. Chez Sodebo, le projet s'étend sur 95.000m2, soit près de douze fois la pelouse du Stade de France. Autre exemple avec Thales Alenia Space, ses sites à Toulouse et Cannes disposent chacun d'environ 5.000 m2 de panneaux photovoltaïques ce qui leur permet de produire sur place un peu plus d'1 GWh et de couvrir autour de 4% de leurs besoins par site. Pour ce qui est de l'espace, le marché du particulier semble plus ouvert. « Nous sommes loin d'avoir tout utilisé », indique Benjamin Declas. Les contraintes d'urbanisme « sont le dernier frein », bien qu'elles n'empêchent que « 3% des projets que nous voulons réaliser ».