Pape et rugby, l’effet accélération qui consolide le tourisme international dans le Sud… à long terme ?

On savait que les deux événements auraient un impact certain, sinon sur la fréquentation, tout au moins sur l’image du Sud. Les chiffres communiqués par le Comité régional du tourisme semblent déjà attester de l’impact de la venue de Pape François en terre marseillaise et de celle de la Coupe du Monde de rugby à Nice comme à Marseille. Deux moments forts qui ont joué l’effet attractivité sur le segment du tourisme international. Ce tourisme qui depuis toujours porte la bonne santé économique de Provence Alpes Côte d’Azur. Pour le coup, c’est surtout un effet accélération qui fait du bien à une filière très sensibles aux aléas économiques.