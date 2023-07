Eiffage Concessions part à l’abordage des ports de plaisance en Méditerranée

C'est un port à bout de souffle que le groupement Eiffage Concessions, Sodeports et La Banque des Territoires a récupéré le 1er janvier 2021, après un appel d'offres et pour une durée totale de 30 ans. L'expression est de Lionel Lucas, maire de la commune azuréenne de Villeneuve-Loubet, située entre Nice et Cannes, qui abrite l'emblématique marina Baie des Anges : un port de plaisance d'un peu plus de 500 anneaux, créé dans les années 1970 au pied d'un vaste complexe immobilier pyramidal, classé Patrimoine du XXe siècle.

Trente mois plus tard, l'infrastructure portuaire commence à retrouver une seconde jeunesse. « Les travaux de mise en sécurité du bassin portuaire, ainsi que ceux relatifs à la zone nord du site et du chantier naval, sont achevés. La remise aux normes des différents mouillages est terminée. Quant au volet bâtimentaire du projet, baptisé Cœur Marina, il entre en phase de terrassement, avec une mise à disposition programmée pour courant 2025 », détaille Nathalie Monturet, directrice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération pour Eiffage Concessions.

Attractivité sur mer et sur terre

Le budget global de cette opération toise les 65 millions d'euros. L'objectif ? Redonner de l'attractivité au site et procéder à une montée en gamme des services, côté mer comme côté terre. Le projet prévoit en effet la construction, en lieu et place de l'ancien bâtiment Biovimer, d'un ensemble immobilier mixte de 8.500 m² regroupant un hôtel-restaurant-spa 4 étoiles de 61 chambres, opéré par le Groupe Réaumur France sous l'enseigne Tapestry collection by Hilton, un boat club, des sanitaires pour plaisanciers, des locaux techniques et des bureaux. Pensé par l'agence Erades & Bouzat Architectes, ce bâtiment développe une approche environnementale qu'il veut vertueuse. Béton bas carbone, isolants biosourcés, toit végétalisé, géothermie... Il vise d'ailleurs la labellisation BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen), niveau argent.

Garnir le portefeuille de concessions

Eiffage Concessions, qui intervient dans les domaines des infrastructures linéaires (ferroviaires et autoroutières) et aériennes, du bâtiment (centres hospitaliers, éducatifs et immobiliers) et de l'énergie, signe ici une première incursion sur le segment de marché des ports de plaisance. Un secteur pour lequel le groupe se présente bien armé, estime Romain Frion, directeur de l'activité ports de plaisance pour Eiffage Concessions. « Nous détenons tous les savoir-faire nécessaires, des travaux maritimes aux infrastructures routières, en passant par la construction, l'énergie, la maintenance... Cette opération Cœur Marina fait travailler toutes les filiales du groupe ».

Assez logiquement, le directeur cherche désormais à augmenter le nombre de ports en gestion. En Méditerranée notamment. Eiffage Concessions s'est ainsi positionné sur les appels d'offres liés au renouvellement de la délégation de service public (DSP) des onze ports de la rade de Toulon et des deux ports de Vallauris-Golfe Juan. Les premiers exploités depuis 1971 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, sont situés au pied du Faron et comptent 34.500 anneaux. Les seconds réunissent 1.600 anneaux. Le choix des nouveaux opérateurs devrait intervenir sous peu. En attendant, « il y a d'autres concessions à aller chercher, notamment dans les deux prochaines années. »