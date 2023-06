Climat : « Le rôle de la communication est de redonner une juste lecture au consommateur » (UCC)

Alors que la réglementation encadre fermement la communication sur les sujets climatiques et environnementaux, l’impact se situe autant en aval qu’en amont. Et en amont, c’est le rôle des agences et des communicants qui prime, un rôle qui doit déconstruire les vieux modèles, informer véritablement et ne pas suggérer. Bref ne pas laisser de place au greenwashing, parfois bien involontaire, comme l’expliquent de concert, Stéphane Martin, directeur général de l’ARPP et Julien Roset, président de l’Union de communicants du Sud.