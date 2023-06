Comment l’Adie s’appuie sur l’Urssaf pour toucher les auto-entrepreneurs (et vice-versa)

Auto-entrepreneur depuis un peu plus d'un an dans l'organisation de spectacles vivants, Betty Logez reconnaît qu'elle ne connaissait pas l'Adie. « Quand j'ai reçu un email de l'Urssaf qui organisait un webinaire avec eux, je me suis dit que ça devait être sérieux », raconte-t-elle. Un cas qui illustre parfaitement ce qu'essaie de faire l'association pour le droit à l'initiative économique, qui finance et accompagne les porteurs de projets n'ayant pas accès au crédit bancaire classique. « La clef c'est de se faire connaître avec des relais comme le sont Pôle Emploi, des organisations de création d'entreprises ou même des banques parfois », explique Sébastien Chaze, le directeur régional.

Lire aussi« Le micro-crédit fait partie des solutions engagées pour contribuer à la réalisation de Marseille en Grand », (Sébastien Chaze, Adie)

Depuis 2019, l'un de ces relais est l'Urssaf. Un lien particulièrement précieux puisque sur les 786.378 comptes gérés par l'organisme en 2023, 58,8 % sont des indépendants. Ce partenariat prend principalement la forme de webinaires. Deux de ces échanges en ligne sont réalisés chaque année ce qui permet de toucher environ 600 auto-entrepreneurs. « Au début, nous réalisions des rencontres physiques mais cela n'avait pas assez d'impact », relate Sébastien Chaze.

Ces discussions par webcam interposées permettent de répondre aux différentes questions que peuvent se poser ceux qui ont décidé de se lancer dans ce statut en pleine vogue, 80 % des créations d'entreprises sont de l'auto-entrepreneuriat selon les deux organismes, et de les alerter sur des sujets comme l'importance de souscrire à une assurance par exemple.

Connaître les dispositifs

Côté Urssaf, travailler avec l'Adie offre plusieurs avantages. « Cela nous ouvre vers certaines populations qui vont chez eux mais n'oseraient pas forcément venir nous voir », expose Franck Barbe, directeur de l'Urssaf en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si le nombre de personnes touchées par les webinaires semble faible, « ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières » juge le directeur. Surtout que l'Urssaf « peut proposer un accompagnement sur d'autres problématiques que la cotisation », rappelle Pierre Donadey, directeur départemental du Var et du recouvrement des travailleurs indépendants sur la région. « Nous pouvons aider sur toutes les nouvelles démarches lors de la première année de création », ajoute-t-il. L'Urssaf essaie de développer le « aller vers » plutôt que d'attendre d'être sollicité. Pour profiter au maximum de l'aide de l'Adie, l'organisme forme les personnels de l'association sur ses différents dispositifs pour qu'ils puissent ensuite les relayer auprès des auto-entrepreneurs et des indépendants.

Lire aussiL'URSSAF PACA exhorte à "un certain civisme économique"

Ces initiatives doivent permettre de « vulgariser ces sujets » espère Franck Barbe qui rappelle que « lors d'une création d'entreprise il n'y a plus de formation obligatoire ». Une manière douce de dire qu'un auto-entrepreneur se retrouve bien souvent livré à lui-même, ce qui rend forcément sa situation instable. L'Urssaf espère donc faire moins « peur » et surtout que les chefs d'entreprises viennent les voir au début des difficultés et pas une fois qu'il est trop tard. Sur ce point, l'Adie montre que l'accompagnement est essentiel. « 87 % des entreprises financées sont pérennes à deux ans », avance Sébastien Chaze, quand la moyenne sans soutien financier est plus de deux fois inférieure.