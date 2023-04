Fédérations, coopératives, mutuelles, associations, entreprises d'utilité sociale ... Présente dans tous les domaines d'activité, l'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un large panel d'acteurs aux formes diverses. Ils ont néanmoins un point commun. « Les structures de l'ESS ont une particularité : l'argent n'est pas un but en soi », explique Denis Philippe, président de la Chambre régionale de l'ESS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'argent est plutôt un moyen de réaliser des actions d'utilité sociale et/ou environnementale, selon des principes de coopération et d'ancrage local.

Dans les régions, cette économie est représentée par des Chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Mais en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cress préfère se faire appeler Chambre des Entreprises de l'économie sociale et solidaire. « Nous avons fait ce choix afin de montrer que la réalité de l'économie sociale et solidaire, ce sont ses entreprises. Nous avons voulu démontrer qu'il y a une volonté d'entreprendre, et surtout qu'on peut entreprendre dans l'ESS ».

Sociales et solidaires, performantes et concurrentielles

D'autant que depuis 2014, les entreprises peuvent obtenir un agrément qui leur permet de relever du champs de l'ESS. Elles portent alors une vocation sociale et solidaire (environnementale aussi) q doit être combinée à des objectifs de rentabilité, essentielle pour se pérenniser. Des objectifs tout à fait compatibles, assure Denis Philippe. « L'approche est différente. Statutairement, une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'a pas à rémunérer d'actionnaires ». Les entreprises de l'ESS sont ainsi conduites à innover pour trouver des modèles économiques qui les rendront « performantes, concurrentielles », capables de « s'imposer sur le marché ».

Des modèles qui contribuent à créer de l'emploi sur le territoire puisqu'en région, les 12.000 structures relevant de l'ESS emploient 173.000 salariés, soit 13,1 % de l'emploi privé. « On trouve tous les types d'emploi dans l'ESS : on peut être médecin, chirurgien, directeur de centre social. On peut travailler dans le tourisme, dans l'industrie, dans de petites entreprises de proximité ... » Et même les professions libérales, absentes de ce pan de l'économie, se sont mises à « s'organiser dans des formes qui relèvent de l'ESS ».

Parmi les secteurs de l'ESS qui recrutent le plus : « ceux qui sont le plus en tension actuellement : le sanitaire et social, la silver economy [tout ce qui relève de la prise en charge les personnes âgées, ndlr] où les besoins sont importants ».

L'ESS, laboratoire de l'entreprise responsable ?

Et pour recruter, l'ESS voit un potentiel du côté des jeunes générations. « L'ESS ne parle pas forcément aux jeunes », faute de notoriété de l'appellation certainement. Pour autant, ceux-ci sont de plus en plus en quête de métier ayant pour eux du sens, notamment en leur donnant un sentiment d'utilité sociale. « C'est à nous, entreprises de l'ESS de démontrer aux jeunes qu'ils peuvent trouver du sens à nos côtés, et de leur donner envie d'entreprendre dans l'ESS ».

Donner du sens pour recruter, l'ESS n'est pas la seule à l'avoir compris. Depuis plusieurs années, et en particulier depuis l'économie de covid-19, rares sont les entreprises de l'économie classique à ne pas revendiquer une politique RSE (responsabilité sociale des entreprises). Il existe également un statut d'entreprise à mission de plus en plus plébiscité. Peut-on dire que l'ESS a irrigué l'économie traditionnelle ? « Si d'autres s'inspirent de nous pour faire mieux, tant mieux. Si c'est un phénomène de mode on pourra le regretter » pense Denis Philippe. Selon lui, l'urgence serait, plutôt que d'inventer de nouveaux concepts, «de reconnaître totalement l'ESS, de conforter sa place et de permettre à ses organisations de représentation d'êtres plus fortes ».

Un message qui s'adresse à l'État mais aussi au Président de région Renaud Muselier à qui le patron de la CRESS a lancé un défi : celui de faire du Sud la première région de l'ESS. Place qu'occupe à ce jour la Bretagne. « Cela me tient à cœur car nous avons les moyens d'y arriver ». En région, l'ESS représente ainsi 13 % de l'économie contre 10 % en France. « Renaud Muselier est un homme de défi et il veut relever celui-ci. Mais vouloir relever un défi ne suffit pas pour y arriver. Ce qui compte, c'est la manière dont on va le faire. Et à la CRESS, nous travaillons avec l'État, avec la Région, avec les entreprises de l'ESS à l'élaboration de propositions qui nous permettrons d'être au périmètre de la réalité de l'ESS. Et à ce moment-là, nous serons la première région de l'ESS ».

