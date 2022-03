Ces cinq chiffres à retenir de Bpifrance dans le Sud

Depuis ce que l'on considère comme la sortie de la crise, la relance constitue le cœur de l'économie. Et celui des projets des entreprises. Le Plan dédié a justement été pensé pour financer la modernisation ou l'investissement de chaînes de production, d'usines, de projets de développement... Un moment qui a, aussi, poussé à la création d'entreprises, créant une dynamique entreprenariale et une sorte de cercle vertueux qui fait du bien après des mois de déstabilisation économique. Une dynamique qui a eu besoin aussi, de soutien financier, auquel Bpifrance a participé. Et dans le Sud, il s'agit « d'une mobilisation exceptionnelle ». La preuve en quatre chiffres.

19,5 : c'est en millions d'euros, l'investissement direct dans les PME, un montant qui a été multiplié par 5, avec un niveau du fonds Capital Innovation qui atteint, lui, 8,2 millions d'euros. Un apport qui concerne les fonds propres des entreprises, et les fonds propres c'est ce qui permet précisément aux PME d'investir sans tout parier en s'appuyant sur de la dette.

21 : c'est le pourcentage de la hausse qui concerne l'activité financement à court terme en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce sont, concrètement, 458 millions d'euros d'avances classiques dans 505 TPE et PME

28 : c'est le nombre d'entreprises qui ont bénéficié des 11 millions d'euros qui ont bénéficié des financements dédiés à la deeptech, des financements qui réunissent la Bourse French Tech Emergence, l'Aide au développement Deeptech et le French Tech Seed. Ce qui vient compléter l'ensemble des aides à l'innovation, lui-même en augmentation de 41%, ce qui le fait atteindre 62 millions d'euros injectés dans 326 entreprises régionales.

129 : c'est le nombre de projets industriels matures qui font partie du programme Territoires d'industrie, annoncés en début d'année. Territoires d'industrie qui vise à mutualiser les projets industriels des territoires, programme imaginé par le gouvernement et piloté par les Régions, né avant la crise et qui finalement peut prendre toute sa place et participer à la réindustrialisation de la France.

45 : ce sont les millions d'euros qui ont été injectés, via le Prêt international, aux entreprises régionales désireuses de tenter l'aventure à l'international. Et l'export fait clairement partie de la relance tout comme de la bonne santé de l'économie. Les garanties export de Bpifrance ont suivi une tendance haussière, de l'ordre de 59%, pour exactement 85 millions d'euros.