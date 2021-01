Renaud Muselier, les vœux pour l’économie et le plaidoyer sanitaire (et vice-versa)

L'an dernier, c'était « plus joyeux », regrette Renaud Muselier. Tout juste vacciné - parce que soignant de plus de 50 ans - quelques heures avant les traditionnels vœux à la presse, le président de la Région Sud n'a pour autant pas perdu ni de son enthousiasme, ni de son humour. C'est donc un Renaud Muselier à l'offensive qui a souhaité une belle et heureuse année aux médias.

Plans de défense

Si l'an dernier donc c'était plus détendu et plus chaleureux, c'était aussi beaucoup l'approche des élections municipales - dont on ignorait encore les multiples soubresauts - qui avait trusté les échanges. Près d'un an de crise sanitaire et économique plus tard, le curseur s'est véritablement positionné sur le soutien et le plan de relance à l'économie.

Où il a été rappelé le 1,4 milliard d'euros injecté pour aider les territoires dès la première vague, les 146 M€ débloqués en complément dès la seconde vague, les fonds -...