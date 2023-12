Anycommerce déploie sa caisse libre-service sécurisée avec Casino

Chaque année, près de 2% du chiffre d'affaires réalisé par les enseignes de grande distribution est grignoté par la fraude et le vol à la caisse. Une perte favorisée, bien malgré elles, par les caisses automatiques, systèmes de de self check out ou d'encaissement mobile.

Une sorte d'effet pervers que les retailers tentent, tant bien que mal, de limiter, notamment en augmentant le personnel de sécurité, d'autant que l'inflation, en faisant monter les prix, a entraîné une amplification du phénomène.

Une solution de computer vision

Le self check out, Anycommerce en connaît bien les rouages, puisque c'est elle qui équipe Casino ou la FNAC. Pour combler l'effet pervers des caisses automatiques, elle a mis au point une solution de computer vision où l'intelligence artificielle associée au traitement d'image permet de détecter les gestes frauduleux.

« Nous sommes partis de l'asset que tout magasin possède, les caméras de surveillance, sur lesquelles nous venons plugger notre logiciel, à base d'intelligence artificielle. L'agent de sécurité dispose d'une application qui enregistre le geste suspect », explique Ismaël Ould, le co-fondateur et dirigeant d'Anycommerce, indiquant que le tout s'est fait en respectant le RGPD. « Cette computer vision va se généraliser. Il sera même possible, à terme, de corriger immédiatement le panier », explique le dirigeant de la startup, membre de la French Tech 120, expliquant que pour l'heure, c'est la résolution des caméras qui limite les possibilités de précision dans l'image, ce que résoudra la généralisation des caméras 4K.

Et de rappeler que pour la fraude est très impactante pour des magasins indépendants et que le coût de la fraude est de 4% dès lors qu'il s'agit de l'alimentaire.

Plus concrètement, la jeune pousse explique avoir adapté une innovation déjà présente sur le marché. « Nous avons modélisé le passage en caisse ».

Cette solution intelligente, Anycommerce la déploie actuellement dans trois supermarchés Casino, dont un se situe à Nice. Il s'agit d'une première pré-phase - « ce n'est pas un pilote », insiste Ismaël Ould « le travail d'intégration de notre solution a déjà été effectué » - un déploiement plus global dans les hypermarchés et supermarchés est prévue pour 2024.

Caisse intelligente et chariot connecté

Le sujet de la caisse automatique intelligence aiguise les intérêts. Amazon a lancé notamment Amazon Fresh, où le client scanne les produits sans passer par une quelconque caisse ou encore Dash Cart, son chariot de course intelligent. Le chariot de course connecté, c'est aussi ce que propose Knap. Basée à Nice, la startup est également en phase de test dans quelques enseignes de grande distribution. « L'enjeu est de nous adapter aux usages », souligne Ismaël Ould. « Ce que fait Amazon n'est pas réplicable ».

Membre du French Tech 120 depuis 5 ans, Anycommerce, née en 2014, est plutôt tournée vers le BtoB, ce qui fait dire à son dirigeant que « un Français sur deux utilise nos produits sans nous connaître ». Revendiquant 30% de croissance, la startup emploie 350 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.