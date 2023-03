L'hydrogène, "nous sommes en plein dedans", affirme Bureau Veritas dans le Sud

Pas de doute, le défi que représente le développement massif attendu de l'hydrogène génère de l'attrait pour de nombreux acteurs. C'est le cas de Bureau Veritas, spécialiste des essais, inspection et certification. Qui avoue "être déjà en plein dedans", car énormément sollicité, alors même que pour certains acteurs, la concrétisation de projets autour de ce gaz peut paraître abstrait.

Un schéma de certification dédié à l'hydrogène renouvelable a d'ailleurs été lancé en début d'année. Il s'appuie sur des analyses en laboratoire pour vérifier son origine. "Beaucoup de ces projets sont en quête de transparence et de crédibilité pour obtenir les financements nécessaires au démarrage de la construction. Parallèlement, les futurs acheteurs d'hydrogène souhaitent s'assurer en amont que la production est à même de répondre à leurs attentes en matière d'ESG, de sécurité et d'émissions de gaz à effet de serre", explique Joerg Gmeinbauer, vice-président, Energie & Utilités chez Bureau Veritas.

L'activité majeure des engagements environnements

Compte tenu de la place importante de l'industrie dans la région, l'enjeu a forcément une place importante. Pour le projet de production Masshylia par exemple, situé sur le site de TotalEnergies à La Mède, Bureau Veritas s'occupe de l'analyse de risque. Car l'usage de l'hydrogène implique également de prendre les précautions qui vont avec. Dans cette optique, une formation en lien avec les pompiers de Vitrolles a été mise en place. "Nous la co-animons, l'enjeu est d'identifier les risques spécifiques".

Les aspects de la décarbonation et du développement durable au sens large sont "des leviers clairement et naturellement identifiés" pour mener le développement. Une politique à l'échelle globale de l'entreprise qui se décline par région. La certification des engagements environnementaux de ses clients représente déjà 55% du chiffre d'affaires du groupe dans le monde et 70% en France, mais aucun chiffre n'est donné en revanche pour le Sud. Afin de renforcer cette branche, l'ensemble de ces services sont regroupés sous l'appellation Green Line.

En Provence-Alpes-Côte d'Azur donc, mais aussi au-delà puisque le bureau régional s'étend jusqu'à Clermont-Ferrand et englobe la Corse ainsi que Monaco, Bureau Veritas compte embaucher une centaine de personnes supplémentaires. Actuellement, le Sud regroupe près de 600 salariés dont un peu plus de la moitié à Aix-en-Provence. C'est là que se situe le nouveau siège local de 3.100 m2 du groupe. "Il doit nous permettre de nous adapter aux nouvelles façons de travailler", présente Jean-Pierre Cucuzzella, le directeur régional.