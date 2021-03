Pour poursuivre sa croissance, le brasseur Maison Bonifassi choisit la diversification

Lorsqu'elle se crée en 1888, Maison Bonifassi est spécialisée dans le négoce d'huile d'olive auprès des conserveries bretonnes de sardines. Une mono-activité qui va, au fil du temps, bifurquer vers le négoce de vin, Joseph Bonifassi achetant le précieux nectar en vrac et dotant l'entreprise de cuves d'assemblage. C'est la génération suivante qui porte la Maison vers l'export, en Afrique, aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. De l'huile d'olive, la PME devient donc négociant en vins. Cependant le marché international diminue, perd de sa puissance et Jean Bonifassi, représentant de la troisième génération, engage alors une politique de diversification de la gamme, commercialisant des produits tels que l'eau, la bière ou les sodas.

Rôle d'investisseurs aussi

Aujourd'hui, la brasserie familiale est dirigée par Baptiste et Louis Bonifassi, frères et représentants de la cinquième génération, et la PME commercialise toute gamme de produits liquides ainsi que des...