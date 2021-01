Comment SerfiGroup a pivoté, de distributeur pour l'hôtellerie à prestataire de conseils

A l'origine, Serfi, créé en 1989, se développe sur le créneau classique de l'hôtellerie, devenant une PME de fournitures « classiques », comme le secteur en a besoin. C'est la reprise de l'activité par Anne Saint-Léger en 2016, qui va réellement faire pivoter l'entreprise installée à Nice, un pivot qui passe par... les nouvelles technologies.

Car le métier d'hôtelier et a fortiori les besoins des professionnels évoluent aussi dans un contexte général qui voit la digitalisation pénétrer de multiples segments. « J'ai immédiatement perçu le potentiel de Serfi », explique Anne Saint Léger. « Je voyais la mutation de l'hôtellerie, celle des attentes des clients ». De cette réflexion est donc née la nouvelle feuille de route de l'entreprise azuréenne.

Appuis technologiques

Et pour dérouler cette roadmap, Anne Saint Léger s'appuie notamment sur une autre entreprise dont elle est également présente au capital, DSA Technologies, basée à Orléans, historiquement spécialisée en informatique industrielle et embarquée et qui développe ses...