A Nice, les fournisseurs du CHR (re) montent au créneau

L'ire ne s'est pas calmée avec la trêve des confiseurs. Pire, le discours ce 7 janvier du Premier Ministre Jean Castex et l'absence d'annonce d'un calendrier de reprise de l'activité en a remis une couche. Car telle sœur Anne, les TPE PME - tout comme leurs clients - ne voient toujours rien venir. Et ne rien voir venir signifie nouveau coup porté au chiffre d'affaires. D'autant que - et c'est là le nœud de la colère des fournisseurs de CHR - aucune aide de l'Etat ne leur est accordée. Et que les confinements successifs empêchent les investissements prévus par leurs clients avec un effet domino des plus...