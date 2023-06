Vivatech, place de marché pour les startups du Sud ?

On pensait les rendez-vous BtoB finis dans leur forme habituelle, tant la crise sanitaire semblait avoir opéré un reset du monde d'avant. Mais force est de constater que le monde d'après est encore davantage gourmand de rencontres, d'échanges et il suffit de parcourir les allées du Parc des Expos à Paris investies par VivaTech pour constater que grands groupes comme petites entreprises redoublent d'efforts et d'effets pour exposer le meilleur de leur innovation.

Si VivaTech a donc conservé son appétence, c'est que les salons BtoB sont aussi considérés comme des leviers business, à plus d'un titre.

Et pour les territoires, il agit comme une caisse de résonance, à condition de l'anticiper en amont.

Stratégie 360

C'est le positionnement que défend Rising Sud, l'agence d'attractivité et de développement économique, bras armé de la Région Sud pour qui VivaTech à l'instar de tout autre rendez-vous du même type ne peut plus être pensé comme avant.

« Fini le temps où on installait son stand en attendant que ça se passe. Désormais, il faut rayonner à 360°. C'est-à-dire comment on travaille sa stratégie export, comment on travaille pour développer du business, lever des fonds, comment on y fait de l'influence », détaille Audrey Brun-Rabuel. Ce qui signifie forcément un travail patient et minutieux en amont de l'événement pour traquer, identifier les entreprises et /ou les partenaires potentiels d'un business à venir. « Nous avons par exemple repéré plusieurs entreprises présentes sur les stands de délégations étrangères, que nous allons rencontrer. Comme nous l'avons fait ce matin avec une entreprise suisse, spécialiste de sujets autour de l'eau, à qui nous avons présenté nos atouts géopolitiques - notamment le fait d'être une porte d'entrée vers l'Afrique - notre capacité à trouver du foncier, à le connecter à l'écosystème », précise la directrice générale de Rising Sud.

C'est donc anticiper les rencontres, échanges, pitchs éventuels qui pourraient se réaliser sur place. Ce qui signifie s'y préparer, se faire coacher avant - « nous organisons des sessions partout sur le territoire » - de nouer les premières approches et contacts. Un rôle de Rising Sud endosse bien volontiers, désireuse d'accompagner aussi tous les cycles de vie de l'entreprise, que celle-ci ait besoin de lever des fonds, de trouver un partenaire, de tester un marché export.

« Le fait d'être sélectionné et d'intégrer une délégation apporte aussi une certaine crédibilité qui peut être utile aux entreprises lorsque celles-ci souscrivent à un guichet France 2030 ou Bpifrance, lèvent des fonds... », poursuit Audrey Brun.

Enjeux partagés

En affichant son identité très green - la Région Sud est la seule Région dotée d'un budget 100% vert - Provence Alpes Côte d'Azur en récolte-t-elle les fruits ? « La Région est plus connue et cela se mesure aux projets qui viennent à nous. Nous avons accompagné 210 startups depuis 2017 - elles sont 35 cette année - il a fallu recréer un collectif », explique Audrey Brun.

Le jeu collectif, c'est le sujet de Renaud Muselier. Qui explique qu'avant 2017 les congrès étaient des échecs mais que - même s'il a fallu du temps - la mise en place d'une cohésion entre tous les acteurs économiques offre une fluidité favorable aux projets et reconnu par les entreprises. Le président de la Région Sud qui se dit « fasciné par ce qu'il ne connaît pas, ça réconcilie avec l'intelligence humaine », et qui appuie sur la nécessité d'accompagner les idées innovantes.

« A chaque événement nous sommes présents en masse, nous sommes organisés... » rappelle Audrey Brun. « Nous vendons un écosystème. Nous devons tous être promoteurs du territoire. Et notre territoire possède des spécificités différentes mais complémentaires ». Car c'est cela aussi que fait l'attractivité globale et donne le sentiment aux entreprises implantées localement de faire partie d'un tissu économique structuré.

VivaTech, de jolie vitrine à place de marché business.