Ce que Natura’Lub peut apporter au Lubéron

« Depuis vingt ans, on n'a pas pu sortir un mètre carré de foncier économique. Ces 46 hectares sont un vrai appel d'air qui va servir à développer le territoire et ses entreprises », se réjouit Jean-Tritenne, en charge du développement économique de l'agglomération Lubéron Monts du Vaucluse. Le projet Natura'Lub est pour lui un soulagement, dans un département marqué par un chômage élevé (11,1 % en 2020 selon l'Insee, soit 3 points de plus que la moyenne nationale) et un taux de pauvreté de 20 %.

Sur le plan économique, l'agglomération a connu ces dernières décennies une perte d'attractivité liée à un contexte foncier difficile.

Libérer du foncier

Dans les années 2000, 120 hectares de terres agricoles sont en friche au sud de Cavaillon. Leur emplacement est particulièrement intéressant. Elles sont à deux minutes de l'autoroute A7. Les gares d'Avignon et d'Aix-en-Provence sont facilement accessibles, de...