2021 sera-t-elle l’année qui va tout changer pour Median Technologies ?

(Crédits : DR)

Après 2020, qui a vu la croissance des activités et du chiffre d’affaires, la startup originaire de Sophia-Antipolis, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services d’imagerie innovants, continue de dérouler sa roadmap. Laquelle comprend des projets de collaboration visant à démontrer tout le potentiel de sa plateforme iBiopsy, capable de détecter le plus en amont possible, certaines maladies graves. L’annonce d’un accord de collaboration avec l’Université Californie San Diego va exactement dans ce sens. Et elle pourrait être la première brique d’un développement accéléré.