Maca Flight invente le carcopter, la voiture volante à l’hydrogène

La voiture volante oscille entre rêve et réalité. Imaginée dans des visions futuristes, elle est pourtant aujourd'hui bel et bien le sujet de projets très concrets.

Donc celui de Maca Flight. Créée officiellement fin 2020, cette jeune pousse travaille sur le sujet depuis... 2017. Le projet a été initié alors par Michael Krollak, passionné d'aéronautique, passé par Airbus à Toulouse avant de rejoindre Airbus Helicopters à Marignane. C'est lui qui lance l'idée d'étudier la possibilité de développer une voiture volante à l'hydrogène, en prenant le parti de passer par le domaine de la course et de la compétition. « Nous voulions nous rapprocher de la stratégie appliquée en automobile, où ce qui est testé et éprouvé en Formule 1 est ensuite dupliqué pour le véhicule du quotidien. C'est la course et la compétition qui permettent de tirer la technologie car le domaine est moins réglementé ». Comprendre pose moins de...