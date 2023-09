« La data nous permet une approche scientifique du nautisme » (Bruno Thivoyon, Bénéteau)

Si chaque mois de mai, Cannes déroule le tapis rouge aux stars du 7ème art, le mois de septembre accueille d'autres vedettes, tout aussi guettées, que sont les nouveaux joyaux - 700 cette année - sortis des chantiers navals français et mondiaux. Des bateaux à moteur et à voile scrutés depuis toujours sous le prisme de l'esthétisme et de la puissance. Sauf que le regard se fait désormais plus acéré en matière d'énergie, de respect de l'environnement, de l'expérience client aussi. Tous ces sujets, le groupe Bénéteau les a précisément inscrits dans sa feuille de route, nommée Let's Go Beyond, roadmap qui donne le cap pour la période 2020-2025.

Matériaux, hydrodynamisme... la R&D pour décarboner

Innover, au sens premier du terme, a toujours été un élément constitutif des stratégies des professionnels du nautisme. Mais l'innovation aujourd'hui ne se limite pas à produire un modèle plus performant, plus joli que le précédent. Elle est partout, sous différentes formes et surtout, explique Bruno Thivoyon « elle est transversale. L'ambition que l'on se fixe sur le volet éco-responsable est celle d'une innovation davantage par bloc et moins par segment ». C'est, par exemple, considérer le cycle de vie d'un bateau, « factualiser ce cycle. Cela demande un exercice précis, mais il est indispensable de savoir de quoi on parle », insiste le directeur général du groupe.

Injecter l'innovation dans tous les segments où Bénéteau est présent - voile, moteur, monocoque, catamaran - c'est faire bénéficier de ce qui est déployé pour l'un, aux autres. La recherche menée sur les nouveaux matériaux en fait partie, comme cette résine thermoplastique développée avec Arkema, qui a bénéficié au First 44 E. « Il faut être capable d'utiliser les nouvelles technologies pour qu'ensuite cette innovation servent à tous les bateaux ». L'innovation qui sert aussi la décarbonation. Ce qui signifie travailler également sur l'architecture navale, peaufiner l'hydrodynamisme, tester... Comme ce foil étudié pour minimiser la traînée dans l'eau qui sera, prévient déjà le groupe, l'une des exclusivités présentées au Cannes Yachting Festival 2024...

Car en matière de transition écologique, Bénéteau affiche la volonté d'une réduction de 30% de ses émissions de Co2 d'ici 2030. Autant dire, d'ici demain. Où l'on revient à la recherche menée sur les matériaux recyclés. « Nous ne travaillons pas avec les mêmes composants de polyester que nos concurrents », souligne Bruno Thivoyon. Sur ce point par exemple, la part de matière biosourcée intégrée dans la résine polyester est passée de 14% en 2022 à 35% en 2023.

Regarder l'innovation... et les startups

Autre engagement qui lie innovation et décarbonation et fait la part belle à l'économie circulaire, la réutilisation des chutes de découpe de fibre de verre sera revalorisée vers l'industrie automobile. Une première affirme le Groupe, effective dès ces prochains mois.

Innover, tester, chercher signifie aussi être structuré en interne pour constamment être en alerte, en veille de ce qui se passe sur son marché et autour de celui-ci. « Nous avons un comité innovation qui mène une veille technologique. Nous entrons parfois au capital de certaines entreprises, parfois nous n'y allons pas », explique Bruno Thivoyon. Il faut dire que Bénéteau ne se prive pas de regarder et parfois d'acquérir des pépites, positionnées sur des niches ou capables de faire gagner au Groupe, un temps précieux. « Il y a plein d'idées dans nos startups. Investir dans ces pépites, ce n'est pas un risque ». Bénéteau qui a par exemple pris sous son aile la startup née à Sophia-Antipolis, Wiziboat, spécialisée dans la location partagée de bateaux. Un nouvel usage qui n'avait pas forcément été prédit par le secteur nautique.

Car l'industrie insuffle aussi de nouveaux métiers. Ce qui pousse la division Boating Solutions, la division Services de Bénéteau, à repenser l'approche. L'usage, que l'on soit propriétaire ou pratiquant occasionnel, évolue. Et là encore, c'est du côté des startups que le Groupe est allé puiser l'innovation, en se rapprochant notamment via une prise de participation au capital à hauteur de 20%, de Yacht Solutions, spécialisée dans la personnalisation.

Elargir l'horizon dans un contexte de retour « à la normale »

Avec Seanapps, c'est la maintenance préventive des bateaux que Bénéteau offre à ses clients. Une application qui permet le suivi de son bateau. De maintenance préventive à maintenance prédictive, n'y a-t-il qu'un pas ? « Le but est d'anticiper la future panne. Nous y allons pas à pas. Cela est aussi une façon de rassurer le client sur l'état de son bateau ». Une façon également de récupérer - et exploiter - de la data. « Cela nous permet de mesurer de quelle façon le bateau est utilisé par nos clients. Il y a ce que nous pensons et il y à ce qu'il se passe dans la réalité. La data nous permet une approche scientifique du nautisme ».

Sortir de sa zone de confort et de sa ligne de flottaison semble plutôt bien réussir au Groupe Bénéteau, né il y a 140 ans en Vendée, et qui prévoit un chiffre d'affaires de 1,45 milliard d'euros pour l'exercice en cours. La conjoncture pénalise-t-elle l'avenir ? « Pour le moment nous notons un ralentissement qui n'est pas supérieur à ce que nous avions envisagé. Les stocks sont revenus, chez nos distributeurs, à un niveau pré-Covid. Nous notons une forme de retour à la normale ». La capitalisation boursière du Groupe a, pour sa part, augmenté de 50%. Bénéteau rendra publiques le 27 septembre prochain, les résultats du premier semestre 2023.