Spécialiste de la transmission d’actifs numériques, Legapass intéresse le secteur de l’assurance

Gérer une transmission, si l'on est « aveugle sur le patrimoine numérique » de la personne disparue, « c'est extrêmement difficile », indique Jean-Charles Chemin. Car si le sujet est délicat a plus d'un titre, c'est que dans le monde numérisé qui est le nôtre, avoir accès aux différents comptes et réseau sociaux n'est pas une démarche aisée. Bien moins qu'il peut y paraître en tout cas, emmenant à connaître des situations ubuesques et douloureuses parfois ainsi que le retrace le fondateur et président de Legapass.

Créée à Nice voici à peine plus d'un an, cette startup fait sienne la sauvegarde et la transmission sécurisée des actifs numériques et cryptographiques.

Technologie qui sécurise

Gérer une succession d'un point de vue numérique oblige à avoir accès « à l'ordinateur, aux emails, au téléphone de la personne », explique Jean-Charles Chemin, pour autant avoir accès à tout ce qui relève du domaine financier - « comptes bancaires, comptes à l'étranger, neo-banques, cryptomonnaie... » mais aussi tout ce qui relève de la transmission des souvenirs, comme les photos.

Legapass est donc née de ce constat que rien n'existait véritablement pour anticiper et préparer cette transmission numérique. « Nous avons développé une technologie qui permet de sécuriser de manière infaillible, sur du très long terme, des identifiants, des mots de passe... Nous les mettons en sécurité, hors-ligne », explique Jean-Charles Chemin. « Nous les conservons et les transmettons ensuite, lors de la succession, à la famille ».

Car, et cela est moins su, les comptes qui demeurent sur les réseaux sociaux peuvent être piratés. Et on peut voir « un compte reprendre une activité que l'on ne maîtrise pas et cela est terrible », ajoute encore le fondateur de Legapass. Sans omettre ce qu'il peut aussi se passer du côté des cryptomonnaie, l'estimation de 20% des bitcoins perdus soit 100 milliards de dollars, une « valeur qui est détruite ».

Des outils qui manquent

Labellisée Deeptech, la startup niçoise a ainsi bénéficié d'un soutien fort de la part de Bpifrance. Et Jean-Charles Chemin le reconnaît bien volontiers, cette labellisation a valeur de réassurance, « cela rassure les investisseurs ». Incubée désormais par Allianz, Legapass se rapproche ainsi d'un domaine vers lequel elle tend, celui de l'assurance, ce qui fait sens avec son activité. L'incubation par Allianz étant aussi une façon de structurer davantage encore les perspectives de développement de la jeune pousse française. L'assurance, mais aussi le notariat, constituent d'ailleurs des axes « logiques ». Car le numérique entre dans la succession, sauf que « les notaires n'ont pas les outils pour le gérer », le vide est là technologique et pas juridique.

Désireuse d'aller encore plus vite, Legapass - qui a déjà conclu un tour de table d'un montant de 1 million d'euros l'année dernière - prépare une nouvelle levée de fonds. « Nous n'avons pas encore besoin de cash dans l'immédiat, en revanche, étant donné notre plan de développement, nous allons devoir lever à nouveau », probablement entre 3 à 5 millions d'euros. A la fois pour « être pertinent » sur le marché français et se tourner vers l'international, dans un second temps.

