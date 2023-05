Portée par des résultats historiques, la Banque Populaire Méditerranée poursuit sa stratégie de développement

La banque coopérative régionale, positionnée sur l'axe méditerranéen, de Monaco à Montpellier en passant par la Corse, signe "une année 2022 remarquable", dixit sa directrice générale, Sabine Calba. "Nous avons pour la première fois franchi le cap des 500.000 clients en portefeuille (517.000 plus précisément, NDLR) avec 17.000 nouveaux clients particuliers, 6.600 professionnels et 200 entreprises". Quant au PNB, à 415 millions d'euros, "il est en augmentation de 6,3% par rapport à 2021, pour un résultat net de 68,2 millions d'euros, en hausse lui de 13,6%". Et ce, en dépit d'une politique de provisionnement qualifiée de "dynamique", à + 40%, histoire de ne pas insulter l'avenir, surtout dans le contexte que l'on connaît, entre crise économique, financière et géopolitique.

Pôles de compétence sectoriels

Une année remarquable donc pour la dirigeante, en poste depuis deux ans, qui voit là, outre une vitalité économique territoriale qui perdure, les premiers fruits d'un plan stratégique lancé l'an passé. Celui-ci vise à placer la Banque Populaire Méditerranée en mode "développement". Des collaborateurs d'abord, avec 119 nouvelles embauches, 69 alternants, malgré des difficultés de recrutement auxquels n'échappent pas les métiers bancaires. Des expertises aussi, avec la mise en œuvre, tout au long de l'année, de filières spécialisées dans le domaine agricole et viticole d'une part, des professions libérales de santé de l'autre. Des secteurs sur lesquels la banque dispose "d'une très large focale" qui la rend "légitime".

Autres pôles de compétence lancés, une banque d'affaires pour les entreprises de plus de 5 millions de chiffre d'affaires, ainsi qu'une agence d'accompagnement. Celle-ci vise à conseiller et suivre sur-mesure les entreprises placées en procédure collective pour favoriser leur rebond et soutenir l'emploi. Une évidence pour celle qui se présente comme la première banque des professionnels et des PME, qui s'engage par ailleurs pleinement dans la transition énergétique en participant, à hauteur de 100 millions d'euros en 2022, au financement de projets y contribuant directement. "Nous avons également pris des participations dans des fonds régionaux dédiés tels que Terra Nea et Smalt ENR à hauteur de 10 millions d'euros", précise Sabine Calba.

Incertitudes

Quid de 2023 ? Prudence semble être le maître-mot. "Une fois encore nous naviguons à vue, mais à la différence des années précédentes, nous naviguons à vue avec des éléments moins certains", estime la directrice générale, face à une conjoncture 2023 sans grande visibilité si ce n'est le choc de la hausse galopante des taux réglementés. Toutefois, "nous maintenons notre dynamique de développement". Certes, il paraît aujourd'hui difficile d'égaler les 4 milliards de crédits injectés dans l'économie régionale l'an passé, permettant ainsi le financement de 36.000 projets personnels et professionnels. Le volume de prêts immobiliers a en effet sensiblement baissé au cours de ce premier trimestre, "non pas à cause des taux, ce n'est pas pour moi le point d'alerte, constate-t-elle, mais parce qu'il y a tout simplement moins de demandes. Le marché est en situation d'attente". Ce qui n'est pas le cas pour le segment des prêts aux professionnels, qui reste flat, et ceux des prêts personnels et des entreprises, qui eux augmentent. D'où cette courbe de croissance attendue en "J" avec une remontée en fin d'année.