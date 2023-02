Morphée, la sleeptech française qui va faire méditer à l’international

Le grand public l'a sans doute découverte dans l'émission qui tente de démocratiser l'investissement et les business-angels, « Qui veut être mon associé ? ». D'autres, adeptes de la relaxation et de la méditation, avaient déjà repéré son petit appareil design, tout en rondeurs, dans les rayons de Nature&Découvertes, la première enseigne qui lui fait alors confiance.

Lorsque Morphée se lance en 2017, le pari est de proposer une offre de méditation qui soit en accord avec ce qu'elle promeut : la relaxation et le bien-être. Ce ne sera donc pas une application, un choix qui va un peu à contre-courant du phénomène alors en pleine phase de démocratisation. Morphée prend la forme d'un objet plus rond que les boîtes à musiques, fait de matériaux doux et proposant alors 7 thèmes de 200 combinaisons de méditations favorisant l'endormissement.

Pas de gadgets

Six ans plus tard, Morphée s'est inscrit dans le paysage, bien positionnée sur son marché, continuant sur sa lancée en développant son portefeuille de produits. Car depuis, Mon Petit Morphée, destiné aux enfants, a vu le jour en 2020, suivi de Morphée Zen, en 2021, un produit présenté sous forme de galet nomade. En attendant l'arrivée de Morphée Méditation, davantage destiné au développement personnel, et pour lequel une campagne de crowdfunding, sur Ulule, a été organisée en décembre 2022.



Des développements menés assez rapidement, mais Charlie Rousset, co-fondateur avec Guillaume Barathon de la startup y tient, si « nous savions que nous voulions étendre la gamme, nous regardons toujours là où se situe un besoin. Nous ne vendons pas de gadgets ».

Initialement positionné sur un segment BtoC, Morphée s'est vu ouvrir, sans l'avoir prémédité, les portes du segment BtoB. Et c'est de l'hôtellerie que tout est venu, plusieurs établissements ayant intégré Morphée dans leur offre. Sauf que pour correspondre au mieux à cette cible, il fallait quelques ajustements - réalisés depuis, après 18 mois de développement - notamment celui de proposer les méditations en différents langues et de doter les appareils... d'anti-vols.

JV aux Etats-Unis, l'Europe à développer

Si le développement s'accélère, c'est que la jeune entreprise a aussi poussé les portes de l'international. Outre le CES Las Vegas qui est toujours l'expérience enrichissante pour tester un marché, sa culture, ses us et coutumes, Morphée a intégré les Etats-Unis dans sa stratégie export en nouant une joint-venture avec un partenaire américain, après avoir tenté l'approche directe. « Les Etats-Unis est un marché qui nous fait très envie, avec un fort pouvoir d'achat », fait remarquer Charlie Rousset. La JV américaine emploie 12 personnes. L'Asie est aussi un marché très regardé, au Royaume-Uni, « nous sommes très forts » alors que Singapour et l'Australie sont des axes de développement explorés depuis plusieurs mois. Manquent reconnaît Charlie Rousset des pays comme l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

De l'expérience télévisuelle acquise avec « Qui veut être mon associé ? » en 2020, Morphée retient le réel coup de pouce en termes de visibilité mais avoue sa volonté de conserver son indépendance capitalistique et « d'aller sur des projets à impact », avec « une utilité plutôt qu'une rentabilité à court terme ». Le catalogue devrait s'étoffer encore. En ajoutant de nouveaux segments à ceux existants ? « Nous conserverons le bien-être et la déconnexion comme mots-clés », consent à dire Charlie Rousset.

Lire aussiMorphée passe en "petit" format et à l'international

Le produit et après ?

Outre Nature&Découverts, Morphée est également distribué par les grands réseaux dont Darty, Cultura, Décathlon, Jouet Club... soit 1.200 magasins, mais pas par la GMS. Morphée qui a aussi participé à son premier Maison et Objet. Et qui après avoir « beaucoup recruté », estime que le moment est à poser les choses, à « passer du temps pour travailler ensemble ». Une pause - stratégique quand il s'agit de maîtriser sa croissance - qui n'empêche pas Charlie Rousset de préciser sa vision à 3 ans. Où il aimerait beaucoup que la marque ait développé à l'international la même notoriété qu'en France. Entre temps, il y aura aussi un autre sujet, d'importance, celui de la seconde vie des produits, récupérés, déconstruits et recyclés. « La prise de conscience se fait par l'exemplarité, pas par le discours moralisateur ». Morphée a réalisé en 2022, un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros et emploie 20 salariés.