Spécialiste du conseil stratégique, Stan acquiert Séance Publique et s’ajoute une verticale affaires publiques

C'est une opération de croissance externe qui apporte une brique nouvelle au groupe né à Marseille et qui s'est spécialisé depuis dix ans dans le conseil aux grands groupes et ETI. Les affaires publiques, c'est le propre de l'activité de Séance Publique, cabinet de conseil créé en 2001 à Paris et dont la spécificité est l'accompagnement des dirigeants dans le volet affaires publiques de leurs projets, ce que l'on nomme aussi le lobbying parlementaire.

« Inscrire les projets dans l'intérêt général »

L'objectif, explique Ludivine Philippon, co-dirigeante de Stan, est de faire en sorte que les projets structurants des grandes entreprises et des ETI « se fassent en application des lois et en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire ». Ou comment faire en sorte que les grands projets se déroulent le mieux possible, sans retards pour cause de mauvaise connaissance ou appréciation d'un cadre législatif, expliquant aussi que le dialogue avec les parlementaires s'inscrit dans cet objectif. Des parlementaires qui viennent des territoires - que les dernières élections ont porté à un fort taux de renouvellement - et qui sont à même, dit encore Ludivine Philippon, de comprendre la dimension stratégique d'un projet. « Ce sont des projets qui engagent le territoire souvent pour plusieurs années, comme c'est le cas pour des sujets de mobilité ou d'infrastructures. Le dialogue doit être fort dans les territoires, l'élaboration des lois comme des projets. L'objectif est de faire converger l'intérêt général et les projets des entreprises, lesquels doivent s'intégrer dans les grandes orientations nationales et servir le territoire ».

8 millions d'euros de volume d'affaires

Engagé depuis près de deux ans dans une stratégie d'expansion, Stan, est désormais présent dans différentes métropoles - outre Marseille où réside son siège social - à Nice, Nantes, Lille, Bordeaux, Rennes et Strasbourg. C'est cette expertise des territoires que le groupe marseillais apporte à Séance Publique. Il a par ailleurs confié à Capucine Fandre un mandat de gestion ce qui permet à la fondatrice de Séance Publique de conserver les manettes opérationnelles. Stan, qui compte renforcer son ancrage territorial, revendique un portefeuille d'une centaine de clients, un volume d'affaires de 8 millions d'euros et emploie 70 personnes. Il a, depuis 2022, ouvert son capital aux collaborateurs.