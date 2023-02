Spécialiste de la data, Citiprofile fait de l'analyse du flux de personnes, un outil d'aménagement

Entre les applications, les caméras en ville ou même les cartes bleues, les mouvements des individus sont en permanence (ou presque) pistés. Des données "accessibles ou publiques" qui intéressent Citiprofile. La startup née à l'été 2022 à Toulon récupère cette data. Des points et des polygones, pour les zones géographiques visées, qui une fois analysés permettent de définir des profils de ceux qui composent les flux. "C'est le même principe qu'une enquête de terrain, à la différence que nous captons plus de personnes que cela se base sur de l'observable et pas du déclaratif", décrit le fondateur Arnaud Trousset.

Concrètement, la jeune pousse récupère les données auprès d'environ 5.000 applications en France à l'étranger, présentes sur les smartphones. Ce sont elles qui collectent initialement la data. De nombreuses applications, qui demandent à leur utilisateur l'autorisation de récolter des informations comme la position GPS, revendent ces données récupérées et anonymisées. Une matière qui permet à Citiprofile de regarder "ce qui se passe avant, pendant et après" pour définir les profils qui composent des flux présents dans lieu précis. Concrètement, la société peut définir d'où viennent par exemple les personnes qui se rendent dans lieu comme elle l'a fait pour le Mont Faron sur les hauteurs de Toulon. "Agréger des comportements permet de voir qu'il existe des profils assez similaires qui nous permettent de créer des typologies", ajoute Arnaud Trousset. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es, en somme.

Une solution pour le public et le privé

"J'ai toujours été intéressé par les comportements humains", raconte Arnaud Trousset qui dispose d'une formation dans les sciences humaines. Parti vivre en Azerbaïdjan puis en Russie pendant 20 ans, il a travaillé dans ces pays sur l'analyse de données géo-spatiales. La guerre avec l'Ukraine le contraint cependant à revenir rapidement en France. Il reste alors dans la thématique du flux de personnes et se rend compte que cette data peut intéresser de nombreuses activités comme "le commerce, le tourisme, la culture, l'urbanisme ou la sécurité".

La commercialisation de l'offre de Citiprofile a démarré en octobre dernier. "Soit nous répondons à un appel d'offres avec une solution ad hoc, soit nous proposons un Saas (ndlr : logiciel en tant que service) pour un client qui voudrait produire lui-même les rapports d'analyse", détaille Arnaud Trousset. Pour l'instant, la startup de cinq personnes a réalisé deux contrats. L'un en Provence Alpes Côte d'Azur, avec Toulon, le parc national de Port-Cros et Visit Var pour analyser les flux de personnes qui fréquentent les îles varoises. L'autre à Prague, pour aider une entreprise à choisir le meilleur lieu pour installer son point de vente.

Deux exemples qui illustrent les cibles et axes identifiés pour grandir. D'un côté les acteurs publics qui peuvent ainsi s'appuyer sur des informations pour des sujets liés aux aménagements. De l'autre des sociétés privées qui veulent définir où installer un magasin ou restaurant selon la fréquence globale d'un lieu. "Notre priorité est d'abord de nous développer dans le Sud", prévient Arnaud Trousset qui, par son expérience, pense à l'international à plus long terme. "Nous ne pouvons pas tout faire à la fois", glisse-t-il. La startup, encore très jeune, va consacrer les prochains mois au développement commercial et à des améliorations techniques du support.