Fabricant d’accessoires de protection pour les bateaux, Ixel Marine résiste aux tempêtes

En dépit des vents contraires, Ixel Marine maintient le cap. Spécialisée dans la fabrication d'accessoires de protection pour bateaux, l'entreprise de Mouans-Sartoux s'inscrit sur une dynamique de croissance que ni la crise sanitaire, ni la guerre en Ukraine n'ont réussi à enrayer. En trois ans, son chiffre d'affaires a augmenté de 50% pour s'établir en 2021 à 3,2 millions d'euros. Une gageure au regard du contexte, mais aussi et surtout le fruit d'une diversification rondement menée, qui a permis à la PMI de monter en gamme pour mieux se positionner sur le segment de la grande plaisance.

La cible grande plaisance

Il faut dire qu'Ixel Marine a longtemps été centrée et concentrée sur un même produit : les couvertures ou housses en acrylique de pare-battage, ces gros boudins qui protègent les coques de bateaux amarrés au quai, dont elle maîtrise la fabrication et la commercialisation sous la marque Fendress. L'arrivée à la barre, au mitan des années 2010, de son actuel dirigeant, Christophe Colineaux, change la donne. Le catalogue s'élargit aux équipements de protection en général avec, par exemple, le lancement en 2019 de plusieurs gammes de fender hooks (crochets de pare-battage) en cuir, carbone ou inox, qui s'écoulent depuis à 500 exemplaires par an. Des produits de niche, plutôt orientés luxe, qui placent donc la PMI sur un segment à plus grande valeur ajoutée, celui des yachts et méga-yachts, lesquels représentent désormais près de 50 % de son chiffre d'affaires.

Doubler sa surface de production

Cette politique de niche à destination de la grande plaisance, très friande de sur-mesure et de produits customisables, a vocation à s'accélérer. L'entreprise va investir environ 5 millions d'euros dans la construction, à Mouans-Sartoux, le long de la pénétrante Cannes-Grasse, d'un ensemble bâtimentaire lui permettant de doubler sa surface de production, de 900 à 1800 m², et de consacrer 300 m² à un plateau de R&D. De même, 200.000 euros vont être dédiés au renforcement du parc de machines, à coudre, à coller, à couper, à tisser, "afin de gagner en productivité et poursuivre la croissance", précise Christophe Colineaux. Lequel, soutenu par les collectivités locales, prévoit également d'ériger un second bâtiment : un hôtel d'entreprises destiné à accueillir les jeunes pousses en fin d'amorçage qui faute de solution d'hébergement quittent souvent le territoire du Pays de Grasse. Livraison programmée fin 2023. Au total, ce sont une centaine d'emplois qui seront créés sur la zone dans les trois ans à venir, dont une quinzaine pour Ixel Marine qui étoffera ainsi son effectif de 20 personnes aujourd'hui.

Vases communicants

"La grande plaisance est un marché, en particulier celui du neuf, qui traverse les crises sans trop d'encombre. Malgré tout ce qui se passe, l'économie pour l'instant continue de bien tourner, des fortunes émergent, et les chantiers restent pleins", constate Christophe Colineaux, confiant dans l'avenir. Certes, le déclenchement de la guerre ukrainienne et l'absence, en corollaire, de la clientèle russe sur la Côte d'Azur ont provoqué quelques sueurs froides à la filière, notamment celle liée aux services locaux, bien plus impactée il est vrai que ceux qui produisent. Mais, la nature ayant horreur du vide, les choses semblent se rétablir. "Il y a comme un système de vases communicants, notamment pour la clientèle charter (en location, NDLR), une nationalité remplace l'autre", relève le dirigeant. Lequel note par ailleurs une hausse significative du chiffre d'affaires de ses revendeurs basés aux Emirats, terre d'accueil des grosses unités qui ont quitté les côtes azuréennes à la suite du conflit. Ixel Marine réalise 80% de ses ventes à l'export.