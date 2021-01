Le port d’Alexandrie, nouveau terrain de jeu pour CMA CGM

(Crédits : DR)

L’armateur, dont le siège social est basé à Marseille, devrait exploiter et gérer le Pier 55, le futur terminal polyvalent du port égyptien. Ce qui, d’une part valide la compétence de la compagnie maritime française dans la gestion des terminaux – elle en exploite près d’une cinquantaine dans le monde – et d’autre part, s’inscrit dans la propre stratégie de développement du groupe que dirige Rodolphe Saadé, en Méditerranée. Un double effet pas anodin dans le contexte économique général et celui du monde maritime.