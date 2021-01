Wecleen invente Blue, le produit ménager écologique fait maison

La tendance émerge depuis maintenant quelques années. Le do it yourself est notamment bien présent dans les produits ménagers. A condition de jouer aux apprentis chimistes pour savoir quoi utiliser et quels résultats cela donnera. "Nous voulions faire quelque chose de plus simples à réaliser sans se demander ce qu'il faut mettre ni si cela va fonctionner", explique Damien Oursel, cofondateur de Wecleen. La startup propose une petite machine, 8 centimètres de large sur 20 centimètres de haut, capable de fabriquer un produit ménager efficace et qui se dissipe rapidement.