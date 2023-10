Ce que le classement Choiseul dit de l’économie du Sud

Ils représentent une génération - moins de 40 ans - à fort potentiel, déjà très impliquée dans son territoire et entièrement plongée dans l'opérationnel de son secteur d'activité. C'est ce fort potentiel précisément que relève l'Institut Choiseul dans le quatrième classement consacré à Provence Alpes Côte d'Azur où figurent cent jeunes entrepreneurs aux profils, fonctions et secteurs d'activité très différents et surtout très révélateurs de ce qu'est l'économie du Sud, où le tourisme apparaît souvent comme le seul pilier sur lequel cette dernière s'appuie.

Transformer l'entreprise pour s'adapter au marché

On remarque par exemple, une forte présence du transport et de la logistique, un segment qui est le cœur de métier de certains, tels Adrien Berto, le président du directoire du groupe familial Berto, né dans le Vaucluse, de Benjamin Gautier, le directeur des projets stratégiques d'ID Logistics ou de Sophie Calvet, la directrice en charge de la transformation et des fusions/acquisitions de Ceva Logistics. Un secteur où l'innovation est drainée par les besoins du marché, soucieux de sa décarbonation, ce que ne nieront pas Tanguy Goetz, le fondateur des navettes maritimes Neptech, choisie pour les JO2024, ni Pierre Ippolito, directeur général du Groupe Ippolito, né à Villeneuve-Loubet, qui a fait de celui-ci, l'une des rares ETI de Provence Alpes Côte d'Azur. Celui qui est aussi président de l'UPE06 partage le sujet de la transformation de l'entreprise familiale avec, entre autres, Samantha Mane, en charge des opérations EMEA pour le producteur de parfums basé à Bar-sur-Loup, près de Grasse, Mane, que dirige Jean Mane. Le parfum ou plus précisément l'activité arômes et parfums qui représente l'une des facettes de ce qu'est l'industrie régionale, et auquel Mul, exploitant agricole de plantes à parfums prend part, sous la houlette visionnaire de sa présidente, Cécile Mul. Le parfum qui évidemment intègre totalement l'innovation dans sa stratégie comme le démontre, entre autres, Adrien Gautier, le dirigeant du Parfum Citoyen.

Les startups, futures leaders ?

Le secteur agricole qui représente un champ des possibles pour l'innovation, ainsi que le porte Justine Lipuma, la fondatrice et co-dirigeante de Mycophyto, installée à Grasse, exemple s'il en est toujours bon à souligner du transfert de technologie venu du monde de la recherche. Préserver les terres et plus largement soutenir les exploitants c'est aussi la mission partagée avec Ombrea, née startup au sein du technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence et devenue, depuis peu, le pôle dédié à l'agrivoltaïsme de TotalEnergies.

L'innovation c'est souvent le synonyme de startups et certaines semblent être des pépites à suivre de près comme Rofim, co-fondée et portée par Emilie Mercadal, Graffiti, imaginée par Marie Tors ou Iadys, que pilote Nicolas Carlési. De jeunes entreprises qui savent ce que pivot veut dire et disrupter aussi. Et que l'un comme l'autre, ce n'est pas chose facile. Un sentiment sans nul doute partagé par Pierre-Emmanuel Casanova, qui a plongé dans le monde de l'hydrogène voici dix ans en créant HSL Technologies ex-Hysilabs, à Aix-en-Provence. Jérôme Mouterde aussi a cru très tôt au potentiel du solaire en donnant naissance à Dual Sun, à Marseille.

Le sport, vraie filière, est également une composante qui compte, ainsi que le représentent bien Fabrice Bocquet, le directeur général de l'OGC Nice et Cindy Spazini, la directrice générale de MyCoach Pro, implantée à Nice.

Tirer le territoire vers le haut

Il y a aussi ces locomotives, qui tirent le territoire, parce qu'elles savent jouer collectif et esprit d'équipe, comme le sait bien Victor Jacques, en charge des relations avec les entreprises et du développement du Mucem, Rémi Constantino, directeur général adjoint du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, Jean-Baptiste Lumineau, directeur financier des infrastructures de CMA CGM (pour rappel, CMA CGM est actionnaire de La Tribune NDLR) ou Gautier Fischel, vice-président commerce et président France de la Compagnie Fruitière, à Marseille.

Une économie diversifiée et dynamique sur lesquels les institutionnels portent un regard bienveillant et aidant, à l'instar de Nicolas Magenties, le directeur régional de Bpifrance et Audrey Brun-Rabuel, la directrice générale de Rising Sud.

Autant de dirigeants qui constituent une partie du terreau économique de Provence Alpes Côte d'Azur, bien loin donc de l'image (souvent) perçue ailleurs. A eux aussi de contribuer à la visibilité du territoire, urbi et orbi.