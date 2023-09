Maroc : dans le Sud, le soutien humanitaire et financier s’organise

Depuis 23 heures hier soir, (minuit en France) le Maroc est entré dans un état de sidération face au puissant séisme - compris entre 6,8 et 7,2 sur l'échelle de Richter - qui a secoué une partie de son territoire, portant, pour l'heure, le bilan des victimes à plus de 1.000 morts et plus de 1.200 blessés.

Une situation qui crée l'émoi en Europe et partout dans le monde, mobilisant les aides ici et là. Dans le Sud, on ressent forcément la situation avec acuité, tant les liens entre les deux rives de la Méditerranée sont forts et anciens. C'est d'ailleurs d'une même voix que l'Occitanie, Provence Alpes Côte d'Azur et la Collectivité de Corse ont annoncé engager un million d'euros pour soutenir le Maroc, précisant que la solidarité devait "s'exprimer de façon très concrète".

Reconstruire, l'étape d'après

Une aide financière qui sera, dans un premier temps, consacrée à l'aide aux victimes, en fonction des besoins qui vont s'exprimer rapidement. Puis viendra le temps de la reconstruction, étape majeure qui nécessitera l'apport de toutes les bonnes volontés, dont des apports financiers.

« A court terme nous sommes disponibles pour intervenir ensemble sur l'aide humanitaire d'urgence (...) et sur le soutien sanitaire », disent d'une même voix Carole Delga, Renaud Muselier et Gilles Simeoni, respectivement présidente de la Région Occitanie (et présidente de Régions de France), président de la Région Sud et président du conseil exécutif de Corse.

Citant l'aide qui sera ensuite apportée quand viendra le temps de la reconstruction, « sur le plan urbain comme sur le plan agricole ». Sur le plan urbain, lorsqu'il faudra reconstruire les infrastructures inutilisables ou sérieusement endommagées. Le bâti, notamment, est un secteur concerné. Sur le plan agricole, il s'agira de maintenir les exploitations en état d'activité afin de ne pas pénaliser l'activité économique. Pour rappel, l'épicentre du séisme s'est produit dans le centre du pays, dans la région d'Ighil composée notamment de petites exploitations agricoles.

L'agriculture, qui est un segment important pour l'économie marocaine puisqu'elle réalise plus de 18% du PIB, ce qui est fait le premier secteur pourvoyeur d'emplois.

A Marseille, le maire Benoît Payan se dit prêt à mettre l'expertise et les moyens des marins-pompiers au service du Maroc. Marseille qui est proche du pays, puisque jumelée avec Marrakech depuis 2004. Aix-en-Provence, dont le maire est Sophie Joissains, est pour sa part jumelée avec Oujda depuis 1997.